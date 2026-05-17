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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2695
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SOCIEDAD
domingo 17 de mayo de 2026

El Hospital Oñativia compartió recomendaciones para prevenir enfermedades durante el invierno


Apuntan al cuidado personal, del hogar y de los lugares de trabajo. ¿Cuáles son?

Ante la llegada de las bajas temperaturas, el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada difundió una serie de consejos. Todos apuntan a prevenir enfermedades respiratorias, intoxicaciones y otros problemas frecuentes durante el invierno.

¿Cuáles son?

Entre las principales recomendaciones, desde el centro de salud remarcaron la importancia de controlar el correcto funcionamiento de los artefactos a gas con un profesional matriculado para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. También pidieron no utilizar hornallas ni el horno para calefaccionar ambientes y evitar dormir con estufas encendidas sin salida al exterior.

Además, aconsejaron ventilar regularmente los espacios cerrados, tanto en hogares como en lugares de trabajo para renovar el aire y así disminuir riesgos de enfermedades.

En cuanto a los cuidados personales, señalaron la importancia de usar ropa de abrigo adecuada y en capas, protegiendo especialmente cabeza, cuello, manos y pies. También recomendaron lavarse las manos frecuentemente o utilizar alcohol en gel y estornudar en el pliegue del codo para prevenir contagios.

Desde el Hospital también sugirieron consumir líquidos calientes, evitar bebidas alcohólicas y mantener una alimentación variada. De este modo, se podrán fortalecer las defensas durante los meses más fríos del año.

Por último, recordaron no automedicarse y mantener al día las vacunas contra gripe, COVID-19, neumonía, sarampión y las correspondientes al Calendario Nacional.

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