Brown: lanzan nuevos cursos de formación para el trabajo con una amplia salida laboral

Se dictarán en diferentes sedes. Todas las capacitaciones tendrán cupos limitados. Conocé la lista completa.

Almirante Brown anunció que abrirá las inscripciones para los nuevos cursos de formación para el trabajo. Se trata de una propuesta de capacitación gratuita destinada a vecinos que buscan fortalecer sus oportunidades de inserción laboral.

¿Cuándo?

Las preinscripciones comenzarán el lunes, 2 de febrero, y se organizarán según sus sedes, a través de un link que se habilitará dicha jornada.

Las clases iniciarán el 2 de marzo. Todas las propuestas serán presenciales, con cupos limitados y una duración de cuatro meses.

Sobre la propuesta

Se trata de cursos vinculados a herramientas digitales, tecnología, oficios y formación productiva. Los únicos requisitos para formar parte serán vivir en Almirante Brown, ser mayor de 18 años y encontrarse en búsqueda laboral.

Estos se dictarán en tres sedes: en el Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP), ubicado en Junín y Tomás Guido, en Burzaco; y en el Centro de Formación para el Trabajo (CFPT), de la avenida San Martín 3752, en Rafael Calzada. En tanto, en el Centro de Formación en Panificados y Gastronomía, situado en Juan B. Justo al 900, en Ministro Rivadavia.

“Invitamos a los vecinos de Almirante Brown a que se inscriban en los nuevos cursos de formación para el trabajo, los cuales brindan herramientas actuales y fundamentales para mejorar las posibilidades de inserción laboral”, destacó Mariano Cascallares.

La oferta de cursos

CEFIP de Burzaco:

Comercialización digital (miércoles de 13 a 15 hs)

(miércoles de 13 a 15 hs) Herramientas digitales de administración (jueves de 14 a 16 hs)

(jueves de 14 a 16 hs) Inteligencia artificial y programación (martes de 10 a 12 hs)

(martes de 10 a 12 hs) Programación Python para Big Data (martes de 13 a 15 hs)

(martes de 13 a 15 hs) Base de datos para desarrollo web (jueves de 10 a 12 hs)

(jueves de 10 a 12 hs) Excel y planillas de cálculo avanzado (miércoles de 10 a 12 hs)

(miércoles de 10 a 12 hs) Taller de informática básica (lunes de 14 a 16 hs)

(lunes de 14 a 16 hs) Marketing digital (miércoles de 10 a 12 hs)

(miércoles de 10 a 12 hs) Inglés comercial (martes y jueves de 9 a 12 hs)

(martes y jueves de 9 a 12 hs) Electricidad domiciliaria (martes de 11 a 13 hs)

(martes de 11 a 13 hs) Soldador (viernes de 11 a 13 hs)

(viernes de 11 a 13 hs) Reparación e instalación de aire acondicionado (viernes de 9 a 11 hs)

(viernes de 9 a 11 hs) Mantenimiento de edificios (lunes, martes y miércoles de 8 a 12 hs)

(lunes, martes y miércoles de 8 a 12 hs) Seguridad e higiene (lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs)

CFPT de Rafael Calzada:

Carpintería básica (tres turnos: lunes de 11 a 13 hs, lunes de 13 a 15 hs y jueves de 12 a 14 hs)

(tres turnos: lunes de 11 a 13 hs, lunes de 13 a 15 hs y jueves de 12 a 14 hs) Carpintería avanzada (lunes de 9 a 11 hs y jueves de 16 a 18 hs)

(lunes de 9 a 11 hs y jueves de 16 a 18 hs) Fabricación de muebles – taller práctico (jueves de 14 a 16 hs): es exclusivo para estudiantes que hayan finalizado los niveles básico y avanzado

(jueves de 14 a 16 hs): es exclusivo para estudiantes que hayan finalizado los niveles básico y avanzado Herrería básica (martes de 10 a 12 hs, martes de 12 a 14 hs, miércoles de 10 a 12 hs y miércoles de 12 a 14 hs)

(martes de 10 a 12 hs, martes de 12 a 14 hs, miércoles de 10 a 12 hs y miércoles de 12 a 14 hs) Herrería avanzada (martes de 14 a 16 hs y miércoles de 14 a 16 hs): es necesario contar con saberes previos de soldadura, manejo de herramientas y el curso completo de herrería inicial

(martes de 14 a 16 hs y miércoles de 14 a 16 hs): es necesario contar con saberes previos de soldadura, manejo de herramientas y el curso completo de herrería inicial Electricidad básica domiciliaria (martes de 10 a 12 hs, miércoles de 16 a 18 hs y jueves de 16 a 18 hs)

(martes de 10 a 12 hs, miércoles de 16 a 18 hs y jueves de 16 a 18 hs) Electricidad avanzada industrial (lunes de 16 a 18 hs y martes de 16 a 18 hs)

(lunes de 16 a 18 hs y martes de 16 a 18 hs) Confección textil básica (lunes de 11 a 12 hs y de 13:30 a 14:30 hs)

(lunes de 11 a 12 hs y de 13:30 a 14:30 hs) Electricidad industrial - taller práctico (viernes de 16 a 18 hs): es exclusivo para quienes hayan completado los niveles básico y avanzado

- taller práctico (viernes de 16 a 18 hs): es exclusivo para quienes hayan completado los niveles básico y avanzado Confección textil avanzada (lunes de 9 a 11 hs)

(lunes de 9 a 11 hs) Diseño y producción de indumentaria (viernes de 10 a 12 hs)

(viernes de 10 a 12 hs) Moldería y confección – parte superior (viernes de 12 a 14 hs)

– parte superior (viernes de 12 a 14 hs) Moldería y confección – parte inferior (jueves de 10 a 12 hs)

– parte inferior (jueves de 10 a 12 hs) Patronista y confeccionista de ropa de bebé (martes y miércoles de 13 a 16:30 hs)

(martes y miércoles de 13 a 16:30 hs) Jardinería y paisajismo (jueves de 14 a 16 hs)

(jueves de 14 a 16 hs) Aromáticas y medicinales (martes de 15:30 a 17:30 hs)

(martes de 15:30 a 17:30 hs) Gestión de espacios verdes y urbanos (miércoles de 10 a 12 hs)

(miércoles de 10 a 12 hs) Huerta urbana agroecológica (martes de 13:30 a 15:30 hs)

(martes de 13:30 a 15:30 hs) Serigrafía básica (viernes de 10 a 12 hs)

(viernes de 10 a 12 hs) Serigrafía avanzada (viernes de 12 a 14 hs)

Centro de Formación en Panificados y Gastronomía de Ministro Rivadavia:

Pizzero (lunes de 8 a 12 hs)

(lunes de 8 a 12 hs) Facturas (viernes de 8 a 12 hs)

(viernes de 8 a 12 hs) Panadero en dos modalidades según carga horaria (martes y miércoles de 8 a 12 hs; y lunes, martes y miércoles de 13 a 17 hs)

en dos modalidades según carga horaria (martes y miércoles de 8 a 12 hs; y lunes, martes y miércoles de 13 a 17 hs) Cremonas (jueves de 8 a 12 hs)

Para asesoramiento, dudas y consultas, los vecinos podrán comunicarse vía mail a formacionparaeltrabajobrown@gmail.com.