Brown no levanta, San Martín dejó pasar una buena oportunidad y Claypole avanzó de ronda

El "Tricolor" igualó 1-1 con Laferrere, el "Azul" cayó 1-0 ante Italiano y el "Tambero" venció 3-1 a Central Ballester. Los partidos.

Se acerca del cierre de la temporada y los clubes del distrito se juegan mucho. Los que militan en la Primera B no tuvieron un buen fin de semana: Brown de Adrogué empató 1-1 con Laferrere y llegó a seis sin triunfos; mientras que San Martín de Burzaco perdió 1-0 con Italiano. Claypole, en tanto, derrotó 3-1 a Central Ballester y avanzó de ronda en la Primera C.

No levanta

El “Tricolor” necesitaba volver a ganar a la victoria luego de tres derrotas en fila. Sin embargo, no pudo hacerse fuerte de local y terminó sumando un punto, el cual le dejó gusto a poco teniendo en cuenta que, por ahora, está fuera de la zona de Reducido.

La tarde comenzó de la mejor manera en el Arandilla, ya que el dueño de casa encontró la ventaja a los 5. Tras un pase errado de Diego Solis ante la salida de su arquero Carlos Morel, Brandon López quedó con el arco vacío para empujar la pelota al fondo de la red.

Pese a la desventaja, Laferrere se metió en el partido con el correr de los minutos y empezó a conectar en terreno de Brown. Avisó con un cabezazo de Bruno Báez y un tiro libre de Lucas Goberville, ambos controlados sin problemas por Sebastian Giovini.

La más clara de la visita estuvo en los pies de Báez, quien mandó por encima un disparo ante la salida del arquero. Jonathan Cañete, por otro lado, casi estira la diferencia con un remate desde mitad de cancha que pasó cerca del travesaño. Así, se fueron al descanso.

El complemento arrancó de ida y vuelta, con un “Tricolor” fallando en la definición. Esto lo terminó pagando caro: a los 63 minutos, Báez recibió un centro a la espalda de la defensa, controló de pecho y definió por debajo de Giovini.

De cara al cierre, no sucedió mucho más en el encuentro. El conjunto de Adrogué podría haberse quedado con la victoria con un intento cruzado de Cañete que desvió el arquero con un pie. Sobre el cierre, Carlos Aguirre recibió la segunda amarilla y se fue expulsado.

Con este resultado, Brown llegó a los 20 puntos y está 10° en el Clausura. En la tabla anual, en tanto, tiene 48 unidades y se ubica a dos del último puesto de Reducido, aunque Excursionistas tiene un partido menos (juega hoy). En la próxima fecha, visitará a Fénix.

Mereció más

San Martín dejó pasar una buena oportunidad de seguir escalando posiciones y meterse de lleno en la lucha por el segundo ascenso. Si bien tuvo situaciones para ganarlo, se terminó quedando con las manos vacías ante un duro rival como Italiano.

El conjunto de Burzaco arrancó mejor el encuentro. La primera ocasión de la tarde llegó por medio de Braian Chávez, quien recibió un pase a la espalda de la defensa y sacó un potente remate que controló el arquero con los pies.

Luego de los 15 minutos, las acciones se emparejaron. El “Azul” tuvo posesión, pero no pudo plasmarlo en situaciones y terminó apostando a los disparos de larga distancia. Por otro lado, Italiano comenzó a poner en peligro la valla visitante.

Tras un tiro de esquina y una serie de rebote, la pelota quedó en el área chica y, desde allí, Emilio Porro conectó desviado. Más tarde, el dueño de casa intentó con un tiro libre que pasó cerca del travesaño.

Ezequiel Navarro Montoya fue el responsable que los equipos se vayan al descanso en empate, ya que mantuvo el cero con una gran salvada: Juan Cruz De Cuadro probó desde la izquierda al primer palo y al arquero reaccionó a una mano para sacarla.

El “Monito” siguió siendo clave en el arranque del complemento y tapó tres intentos de Italiano en los primeros minutos. Sin embargo, nada pudo hacer a los 60, cuando Emiliano Mozzone recibió dentro del área, amagó y, desde el punto penal, remató cruzado para el 1-0.

San Martín fue con todo a buscar el empate y probó por todas las vías. Franco Benítez sacó un fuerte disparo de larga distancia que se fue desviado, mientras que Franco Camejo envió un centro que casi se mete en el segundo palo.

La más clara ocurrió minutos más tarde cuando el ingresado Diego Roberts realizó una volea, el arquero se interpuso con las manos y el rebote se metía en el arco, pero un defensor alcanzó a sacarla sobre la línea. Pese a que intentó, el “Azul” se quedó sin nada..

Con esta caída, el conjunto de Burzaco se mantuvo en 45 unidades en la tabla anual y está a cinco de la zona de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a UAI Urquiza.

Pasó de ronda

Tras la contundente victoria como visitante, Claypole revalidó lo hecho como local y selló su boleto a los cuartos del Reducido por el último cupo para la Copa Argentina. Terminó cerrando una goleada 6-2 en el global.

La pelota comenzó a rodar en el estadio Rodolfo Capocasa y, si bien Ballester arrancó mejor, el “Tambero” no tardó en liquidar la serie. A los 22 minutos, Nahuel Del Prado se lanzó al suelo ante la salida del arquero y alcanzó a asistir a Leonel Llodrá, quien sólo tuvo que empujarla a arco vacío.

Sobre el cierre de la primera mitad, la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Javier Herrera. Pese a la desventaja en campo, lo empató en el amanecer del complemento por medio de Rodrigo Tillería.

Este resultado duró poco: dos minutos después, Claypole realizó una jugada preparada luego de un tiro libre, Llodrá recibió en el área chica y dejó sin chances al arquero para el 2-1. A los 72, Nahuel Machuca sentenció el 3-1 definitivo y el pase a la siguiente instancia.