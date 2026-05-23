San Martín buscará volver a ganar de visitante y meterse en zona de Reducido

Se medirá hoy, sábado 23 de mayo, con Argentino de Merlo. ¿A qué hora?

San Martín transita una mala racha y necesita amigarse con el triunfo para volver a meterse en los puestos de Reducido. En ese contexto, visitará a Argentino de Merlo con el foco puesto en traerse los tres puntos a Burzaco.

El encuentro, correspondiente a la 17° fecha, se disputará hoy, sábado 23 de mayo, a partir de las 15:30 hs. Será en el estadio Juan Carlos Brieva, bajo el arbitraje de Adrián Núñez Rodríguez.

¿Cómo vienen?

Tras un buen arranque de campeonato, el “Azul” entró un pozo negativo: sólo ganó uno de sus últimos siete partidos. A pesar de la mala racha, todavía se mantiene cerca del Reducido, ya que suma 19 puntos y está a uno de la última plaza clasificatoria.

Con esa misma cantidad de unidades también se encuentra Argentino de Merlo, que atraviesa un mal momento. Su último triunfo fue en la 9° fecha y, desde entonces, acumula las cuatro caídas y tres igualdades.