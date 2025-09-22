Brown perdió en Adrogué y se alejó de la cima

Fue 1-0 ante Comunicaciones. El partido.

Por la 14° fecha de la Primera B, Brown de Adrogué necesitaba volver a la victoria para seguir prendido en la lucha por el torneo Clausura. Sin embargo, no pudo con Comunicaciones y cayó 1-0 en el estadio Lorenzo Arandilla.

La etapa inicial fue pareja y con pocas situaciones de gol. La visita comenzó conectando mejor, pero se encontró con una firme defensa local. Pasados los 20 minutos, el “Tricolor” se acomodó y se hizo de la posesión de la pelota.

La primera situación del conjunto de Adrogué llegó por medio de Fernando Enrique, quien no pudo conectar con precisión un cabezazo. Más tarde, el mismo atacante tuvo la más clara: la pelota quedó bollando en el área chica luego de un centro y, ante la salida del arquero, definió afuera.

Sin tiempo para más, se fueron al descanso con el 0-0. Las cosas arrancaron mal para Brown en el complemento, ya que se quedó con un hombre menos a los 58 minutos. Matías Sproat golpeó en la cara a David Ledesma y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Con el hombre de menos, siguió buscando ante la necesidad de sumar de a tres para seguir prendido en la pelea. Pese a esto, Comunicaciones contuvo cada ataque y consiguió el único gol de la tarde: a los 79', Sergio Sosa se impuso en la altura y selló el 1-0.

El “Tricolor” intentó alcanzar el empate en los últimos 10 minutos, pero se terminó quedando con las manos vacías. El autor del tanto se fue expulsado en tiempo adicional, aunque no cambió en nada el desenlace del resultado.

Lo que viene

Con esta caída, Brown se mantuvo en 19 unidades y está 8°, a ocho puntos del líder Midland. En la tabla anual, en tanto, se mantiene en la última plaza de clasificación al Reducido. En la próxima fecha, visitará a Liniers.