Brown perdió en el cierre, San Martín empató como local y Claypole igualó en un partidazo

El "Tricolor" cayó 1-0 con el líder Excursionistas y el "Azul" repartió puntos: 1-1 con Dock Sud. El "Tambero" y Lamadrid terminaron 2-2 en una tarde llena de goles. Los encuentros.

Los equipos del distrito volvieron a afrontar compromiso el pasado fin de semana. Brown de Adrogué perdió 1-0 ante el líder Excursionistas; mientras que San Martín de Burzaco rescató un empate en el final y fue 1-1 frente a Dock Sud. Claypole, en un partidazo, igualó 2-2 con Lamadrid.

Se le escapó

En el debut de Jorge Vivaldo como nuevo director técnico, el “Tricolor” quería enderezar el barco ante el puntero del torneo. Si bien estuvo muy cerca de llevarse una valiosa unidad, se terminó quedando con las manos vacías en el cierre del encuentro.

La primera mitad fue chata y bastante cortada, pero las ocasiones de gol no faltaron. El conjunto browniano avisó con un cabezazo de Mariano Pieres que controló el arquero, en tanto a Dante Cardozo le sacaron una pelota sobre la línea.

Excursionistas, puntero e invicto del torneo, comenzó a crecer con el paso de los minutos e inclinó la cancha. Probó por la vía área, larga distancia y desbordes, pero le faltó claridad en la definición. La de más de peligro la tuvo Matías Polvera, cuando no pudo empujar con el arco vacío.

En el complemento, el local piso el acelerador y llenó de centros el área de Sebastián Giovini, quien tapó reiterados intentos y se convirtió en figura. El “Tricolor”, ya más retraído, casi se lleva el triunfo con disparo de Dante Cardozo que se fue apenas por arriba.

Cuando parecía que terminarían repartiendo puntos, Excursionistas encontró el único tanto del partido en la última acción. A los 96 minutos, Juan Daniel Pereyra capturó un rebote en el área y sacó un potente remate que dejó sin chances al arquero browniano.

Con esta caída, Brown de Adrogué se mantiene en seis unidades y está 18° en la tabla. Se ubica a cinco de la zona de Reducido y sólo dos por encima del descenso. En la próxima fecha, recibirá a Villa Dálmine.

Sumó en casa

Tras la goleada en la fecha pasada, San Martín de Burzaco quería seguir de racha y estirar a seis los encuentros sin derrotas. Sin embargo, las cosas se le pusieron más complicadas de lo esperado y terminó rescatando un punto sobre el cierre del duelo.

La tarde comenzó mal para el dueño de casa en el Francisco Boga. A los seis minutos, Gonzalo Gómez quedó en soledad luego de un error defensivo y, ante la salida de Maximiliano Gagliardo, definió por abajo para poner el 1-0 parcial.

La ventaja tempranera cambió lo planes del partido: Dock Sud se encerró e intentó defender la ventaja. El “Azul” no mostró su mejor versión en cuanto a juego, pero fue a buscar la igualdad con actitud.

Si bien las ocasiones de gol no sobraron, San Martín terminó encontrando el empate en la última jugada del choque. A los 95 minutos, luego de un centro y un rebote, Brian Chávez remató de media vuelta y desató la locura en Burzaco.

Con esta igualdad, el “Azul” alcanzó los diez puntos y está 10°, sólo a una unidad de la zona de Reducido y a nueve del puntero Excursionistas. En la próxima fecha, visitará a Comunicaciones.

Lluvia de goles

Luego de conseguir su primera victoria del año, Claypole quería ganar como local ante el líder de la Zona B. Si bien no pudo conseguirlo, se recompuso dos veces de estar abajo en el marcador y terminó sumando en un partidazo.

La etapa inicial fue pareja y con ambos equipos ordenados, sin arriesgar de más. Predominó la disputa en la mitad de la cancha, lo que se tradujo en la falta de ocasiones. Por ello, se fueron al descanso sin modificaciones en el marcador.

Las cosas cambiaron en el complemento. A los 46', Lamadrid aprovechó un Claypole que todavía no se había acomodado y rompió el cero: Misqueas González recibió un pase en profundidad y sacó un potente disparo que se le escapó por debajo a Joaquín Cabrera.

El “Tambero” no tardó en responder y empató a los tres minutos. Axel Paiva envió un centro, Leonel Llodrá conectó y la pelota la sacaron entre el arquero y el travesaño. No obstante, Aaron Caraballo apareció por el medio y empujó la pelota al fondo de la red.

Tras esta ráfaga de goles, la visita volvió a adelantarse con una excelente definición de Claudio Galeano, quien enganchó dentro del área y dejó sin chances al arquero.

Nuevamente, la alegría le duró poco a Lamadrid. Diez minutos después, a los 65', Lorenzo Luna derribó a Caraballo dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar penal. El goleador Llodrá no falló en la ejecución y sentenció el 2-2 final. Mario Godoy fue expulsado en el cierre.

De esta manera, Claypole alcanzó los cinco puntos y está 9° en la Zona B, a una unidad de la zona de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Luján.