Brown perdió y no pudo ser único escolta, mientras que San Martín ganó y sueña con el Reducido

El "Tricolor" cayó 1-0 ante Armenio y el "Azul" derrotó 2-0 a Acassuso. Los partidos.

Con el mismo sueño de luchar por un ascenso, los clubes del distrito que militan en la Primera B volvieron a saltar el pasado fin de semana a la cancha. Brown de Adrogué perdió 1-0 con Armenio y no pudo convertirse en escolta; mientras que San Martín de Burzaco ganó 2-0 ante Acassuso y se acercó al Reducido.

Enfrentamiento de candidatos

Tras el empate en el clásico, el “Tricolor” visitó Maschwitz con el claro objetivo de volver a la victoria para no perderle pisada al puntero. Sin embargo, no pudo imponerse en un parejo encuentro y sumó una derrota después de una racha de siete fechas sin conocerla.

Si bien restan varias jornadas en el torneo, ambos equipos se jugaban la posibilidad de convertirse en el único escolta de la tabla. Bajo esa premisa, salieron decididos al campo de juego a quedarse con los tres puntos.

La primera situación de peligro la tuvo Armenio en los pies de Jonathan Herrera, quien recibió un centro atrás y, dentro del área chica, envió la pelota cerca del poste. La jugada fue tan apretada que muchos de los presentes gritaron gol como si hubiera entrado.

El dueño de casa no soltó el acelerador y estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo cruzado de Diego Nakache, pero Sebastián Giovini se convirtió en héroe y estiró para enviarlo al tiro de esquina.

Pese a algunas complicaciones para asociarse, Brown buscó presionar en campo rival. Fue así que, tras una falla defensiva, tuvo la más clara de la etapa inicial: Lucas Farías eludió el arquero y su remate pegó en el palo. En el rebote, le sacaron el gol en la línea a Brandon López.

Las cosas cambiaron en el complemento y el encuentro se volvió más cerrado, además de que las situaciones comenzaron a escasear. Giovini se terminó de transformar en figura cuando sacó un tiro libre que se metía en el ángulo.

Armenio, que fue más en el segundo tiempo, consiguió el único tanto del duelo sobre el cierre. A los 84 minutos, Imanol Segovia se impuso en la altura y decretó el 1-0 con el cual terminó el partido.

Con esta caída, Brown se mantuvo en 19 unidades y está 6° en el Clausura, a cuatro puntos del líder Midland. En la próxima fecha, recibirá a Comunicaciones en Adrogué.

Escala posiciones

San Martín necesita una buena racha de victorias de cara al cierre del campeonato para soñar con un lugar en el Reducido. Luego de sumar en el clásico browniano, necesitaba revalidarlo como local y lo hizo con autoridad.

La tarde en el Francisco Boga comenzó de la mejor manera para el “Azul”, ya que se puso en ventaja a los 22 minutos. Luis Geneiro envió un centro atrás y Maximiliano Ortigoza apareció en soledad para empujar la pelota al fondo de la red.

El conjunto de Burzaco continuó mostrando un buen juego colectivo y se hizo dueño del partido. Esto lo tradujo en el resultado y logró estirar la diferencia a los 33': Ortigoza recuperó en el medio, trasladó hasta dentro del área y asistió a Ignacio Serpa, quien definió a arco vacío.

Si bien ambos equipos tuvieron aproximaciones, en el resto del enfrentamiento no hubo situaciones claras. De esta manera, San Martín se quedó con un valioso triunfo que le permite todavía soñar con luchar por el segundo ascenso.

El “Azul” suma 18 puntos en el Clausura y está 7°, a cinco del puntero Midland. No obstante, sus ojos están en la tabla anual: cinco unidades lo separan del último puesto de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Excursionistas.