Brown recibe al segundo con la mira puesta en consolidarse en los puestos de Reducido

Se medirá hoy, sábado 9 de agosto, con Villa San Carlos. La previa.

Brown de Adrogué quiere hacerse fuerte en el Lorenzo Arandilla para meterse de lleno en los puestos de Reducido y mantener latente su sueño del ascenso. Para ello, tendrá una dura prueba ante Villa San Carlos, uno de los animadores del torneo Clausura.

En marco de la 8° fecha del campeonato, el enfrentamiento se llevará a cabo hoy, sábado 9 de agosto, a partir de las 15 hs. En el Apertura, los equipos protagonizaron un entretenido encuentro en Berisso, donde el local se impuso 2-1.

¿Cómo llegan?

El “Tricolor” consiguió en la fecha pasada un valioso empate 1-1 con Real Pilar, otro de los candidatos a quedarse con el torneo. De esta manera, llegó a la 10° posición del Clausura con 8 puntos; mientras que en la tabla anual tiene 36 y está en la última plaza de Reducido.

Villa San Carlos, que todavía está invicto, necesita un triunfo para escalar a lo más alto del campeonato. Gracias a cuatro triunfos y tres empates, acumula 15 unidades y está a una del líder Midland. Viene de derrotar 2-0 a Argentino de Merlo.