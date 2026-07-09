Video: Fonzi recordó la insólita anécdota de una fan que apareció en su casa de Adrogué

El actor browniano también habló de la etiqueta de galán que marcó su carrera. Conocé más.

Tomás Fonzi recordó una inesperada situación que vivió años atrás, cuando una fanática llegó hasta su casa Adrogué convencida de que él mismo la había invitado. El actor contó cómo reaccionó ante el desconcertante episodio y reveló la frase que nunca pudo olvidar.

¿Qué dijo?

El browniano visitó el ciclo de entrevistas “Casino Deluxe”, conducido por Emilia Attias. Allí, también habló de la imagen de galán que lo acompañó desde sus comienzos y confesó que nunca se sintió identificado con esa etiqueta.

“Nunca me sentí galán con este metro 40”, aseguró entre risas. En tanto, agregó: “No me enaltece que me digan galán porque es como que me estoy colgando en un casillero que no es mío”.

Aunque aclaró que nunca se identificó con ese rótulo, Fonzi reconoció que su aspecto físico y la exposición que le dio la televisión fueron determinantes en los primeros pasos de su carrera.

“Empecé en Verano de ´98 porque era un pibito lindo, medio dorado. Sí, abrazo eso sin duda. También, seamos francos, si no hubiera sido por la tele o porque la gente me conocía, hubiera sido más luchón. Un enano luchón. Allanó un camino”, admitió.

Sin embargo, una de las historias que más llamó la atención fue la de una admiradora que apareció inesperadamente en la casa de su madre. Según contó, logró encontrar la dirección de una manera insólita: con la ayuda de un vecino de la zona.

“Se apareció y le pregunté: ‘¿Cómo llegaste a mi casa?’. Y me dijo: ‘Sabía que vivían en Adrogué’. Bajó en el tren y preguntó: ‘¿Alguien sabe dónde viven los Fonzi?’. Y encontró a uno que le indicó”, recordó.

Pero el momento más desconcertante llegó cuando intentó entender por qué la joven había ido hasta ahí. “‘¿Cómo que hago acá? Vos me pediste que viniera’”, relató. Sorprendido, le respondió que no entendía de qué hablaba y fue entonces cuando escuchó una frase que nunca olvidó: “No me hagas lo mismo que me hizo Luis Miguel”.

“‘Vos te metiste en mis sueños y me pediste que venga a verte a tu casa hoy’. Se ve que cuando vino el cantante le había dicho que fuera al estadio a visitarlo y los de seguridad no la dejaron pasar”, explicó.

Con humor, el Fonzi cerró la anécdota destacando la inesperada comparación. “Pero bueno, estuvo bien con eso de ponerme en la misma frase. Luis Miguel y yo le hicimos lo mismo”, bromeó.