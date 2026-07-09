Día de la Independencia: ¿Cómo fue la jornada que cambió nuestra historia?

El Congreso se reunió en San Miguel de Tucumán. Allí, 29 representantes de las Provincias Unidas protagonizaron una extensa sesión que se prolongó durante nueve horas. Conocé más.

Se cumplen 210 años de la Declaración de la Independencia, el acontecimiento que marcó el nacimiento de una Argentina libre de la Corona española. Aunque la decisión quedó plasmada en 1816, fue el resultado de un proceso político que había comenzado varios años antes, tras la Revolución de Mayo.

¿Cómo se vivió?

La definición llegó en el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán. Allí, 29 representantes de las Provincias Unidas protagonizaron una extensa sesión que se prolongó durante nueve horas y tuvo como escenario la casa de Francisca Bazán de Laguna, inmueble que décadas más tarde fue declarado Monumento Histórico Nacional y que hoy es conocido como “La Casita de Tucumán”.

Entre los temas previstos para debatir figuraban 17 puntos. La Declaración de la Independencia ocupaba el tercer lugar del orden del día y terminó convirtiéndose en la decisión más trascendente de aquella jornada.

Del Congreso participaron diputados de Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero. También estuvieron representadas las regiones de Charcas, Chichas y Mizque, territorios que actualmente forman parte de Bolivia.

Luego de varias horas de deliberaciones, los congresales alcanzaron un acuerdo unánime y firmaron el Acta de la Independencia. En uno de sus fragmentos, el documento expresa la voluntad de las Provincias Unidas de "romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España" y constituirse como una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y de la metrópoli.

Con esa decisión quedó formalizada la independencia política de España y, además, se rechazó cualquier forma de dominación extranjera sobre el territorio.

Para que la noticia llegara a la mayor cantidad de habitantes posible, el acta fue publicada no solo en español, sino también en quechua y aymara, incorporando a los pueblos originarios a la difusión de un hecho que marcaría para siempre la historia del país.