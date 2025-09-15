Brown renovó su sitio para que los vecinos puedan realizar fácilmente gran parte de los trámites online

Cuenta con enlaces directos de todos los servicios sistematizados de la Comuna, una guía de trámites e información sobre las dependencias y centros de salud. Conocé más.

Con el objetivo de promover una mejor comunicación y el contacto permanente con los habitantes del distrito, Almirante Brown lanzó una nueva plataforma digital. Según detallaron, esta es “más ágil, accesible y amigable”

"La centralidad del nuevo sitio web radica en la rapidez y simplificación del acceso de los vecinos a los servicios que brinda el Municipio browniano", indicó el intendente Mariano Cascallares.

La flamante página cuenta con enlaces directos de todos los servicios sistematizados de la Comuna. Algunos de ellos son: pagar tasas de manera electrónica, gestionar libretas sanitarias, licencias de conducir y realizar solicitudes para comunicar alguna inquietud o aportar sugerencias.

Además se puede acceder a la ventanilla única para realizar trámites de forma online, lo que permite minimizar las gestiones presenciales.

Sobre la propuesta

Se focaliza en la ampliación del abanico de prestaciones sistematizadas por medio de la web institucional para que el vecino tenga todo canalizado en un solo espacio. En el último mes, ya ingresaron 40 mil personas.

También se incorporó una guía de trámites donde se detallan todos los requisitos para las gestiones que se pueden realizar en la Comuna. Y además es de acceso público el geo portal donde se pueden conocer todas las capas de información geográfica del Municipio en tiempo real, como los centros de atención primaria de la salud, hospitales, avenidas y espacios verdes.

La plataforma posee una información más detallada de otras dependencias e iniciativas del Municipio. Una de ellas es el nuevo sistema de Telemedicina, una modalidad que permite consultar a médicos clínicos y pediatras y tener asistencia de salud mental, sin necesidad de salir de su casa. También respecto de otros programas, tales como, “Descubrí Brown”, “Brown Verde” o “Brown Previene”.

Por otro lado, en el portal, los vecinos pueden acceder a otros datos que hacen a la transparencia del gobierno municipal, con declaraciones juradas, estado presupuestario, decretos publicados en el boletín oficial y las normativas legislativas. También, se publican noticias respecto de las obras y actividades que lleva adelante la actual gestión del Municipio.

Renovación

La nueva herramienta se puso en funcionamiento durante agosto. Tiene un diseño funcional y estético y una interfaz fácil de usar.

“Diseñamos una nueva plataforma digital, más accesible y de fácil navegación con el objetivo de que nuestros vecinos puedan encontrar en ella todos los servicios que ofrece el Estado Municipal. Con el nuevo sitio ampliamos las prestaciones sistematizadas para que la comunidad tenga todo en un solo lugar, y encuentre respuestas y soluciones”, explicó Cascallares.

Para utilizar los servicios que brinda el sitio se deberá ingresar a www.brown.gob.ar.