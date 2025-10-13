Brown sigue sin ganar, San Martín goleó en Burzaco y Claypole arrancó con el pie derecho

El "Tricolor" igualó 1-1 con Fénix como visitante, el "Azul" derrotó 5-0 a UAI Urquiza y el "Tambero" venció 2-1 a Cañuelas. Los partidos.

Se acerca el cierre de temporada y los clubes del distrito volvieron a tener acción el fin de semana. Brown de Adrogué empató 1-1 con Fénix y llegó a siete encuentros sin ganar; mientras que San Martín de Burzaco se lució y goleó 5-0 a UAI Urquiza. Claypole, en tanto, ganó 2-1 como visitante de Cañuelas.

No levanta

El “Tricolor” tenía una buena ocasión para dejar atrás su racha de seis partidos sin victorias debido que se midió contra un rival que ya perdió la categoría. Si bien buscó constantemente los tres puntos y mereció más, no logró imponerse y continúa fuera de la zona de Reducido.

La tarde comenzó favorable para el conjunto de Adrogué, ya que tardó sólo once minutos en ponerse en ventaja. Tras una gran acción colectiva a puro pase, Lucas Farías sacó un potente remate cruzado para el 1-0.

El local buscó con lo que pudo generar peligro. En tanto, Brown conectó bien y tuvo varias ocasiones para conseguir el segundo tanto, aunque le faltó precisión en el cierre de la jugada. Así, se fueron al descanso.

Luego de la vuelta de los vestuarios, Fénix se aprovechó de un rival que todavía se acomodaba en la cancha para empatar las acciones. A los 46 minutos, Julián Vivas conectó un centro atrás y mandó la pelota al fondo de la red.

Ante la necesidad de ganar, el “Tricolor” pisó el acelerador y estuvo cerca de otra vez ponerse en ventaja en los pies de Jonathan Cañete, quien estrelló un tiro libre en el travesaño y, después, culminó una contra con un fuerte disparo que desvió el arquero.

Pese a que era todo de la visita, el dueño de casa no dio vuelta las acciones gracias a Sebastián Giovini. Luego de atajar un intento de Patricio Pérez, el rebote le quedó dentro del área chica a Axel Meridione y el arquero, que parecía vencido, volvió a responder de manera efectiva.

Brown se complicó a los 67 minutos, cuando Adriel Ortíz vio la tarjeta roja por una plancha. Pese al hombre de menos, siguió buscando por todos los medios: probó de larga distancia, tiro libre y cabezazos. No obstante, no pudo alcanzar el segundo y el duelo terminó en empate.

Con este resultado, el “Tricolor” alcanzó los 49 puntos en la tabla anual y está a dos de la zona de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Flandria en Adrogué.

Goleada histórica

San Martín necesitaba recuperarse de inmediato de la derrota ante Italiano para seguir soñando con pelear por el segundo ascenso. Con mucha superioridad, se quedó con un partido que estará en la mente de sus hinchas por mucho tiempo.

En un Francisco Boga a puertas cerradas, el “Azul” salió con toda para hacerse fuerte en casa. Fue así que a los nueve minutos encontró la primera alegría de la tarde, cuando Ariel Siliman conectó de cabeza un tiro de esquina y mandó la pelota al fondo de la red.

Este marcador no duró mucho, ya que a los 16 consiguió estirar la ventaja. Cipriano Treppo envió un centro al ras del suelo y Franco Camejo apareció en el segundo palo para empujarla con el arco vacío.

Con el 2-0 abajo, UAI Urquiza se animó y sumó ocasiones, aunque falló en la definición. De esta manera, el árbitro pitó el final de la primera mitad y los equipos se fueron al vestuario.

En el complemento, San Martín no bajó la intensidad. A los 56, Treppo recibió en el borde del área y, de primera, sacó un potente zurdazo que se metió en el ángulo para transformar el resultado en goleada.

Luego, Guillermo Mac Kay, a los 72', ganó una pelota en mitad de cancha, la tiró larga entre los centrales, eludió al arquero y definió con mucha precisión para el 4-0. Tres minutos después, Braian Chávez de cabeza concretó el 5-0 definitivo y cerró una tarde ideal para el “Azul”.

Con esta importante goleada, San Martín sigue soñando: acumula 48 unidades y está a tres del último puesto de Reducido. En la próxima fecha, tendrá una dura prueba ante Real Pilar, uno de los anfitriones del Clausura.

Arrancó con el pie derecho

Luego de dejar en el camino a Central Ballester, Claypole puso en marcha como visitante la serie de los cuartos del Reducido por el último lugar en la próxima edición de la Copa Argentina.

El “Tambero” no tuvo un buen comienzo de partido y la primera media hora fue a favor de Cañuelas. Pese a esto, el conjunto browniano golpeó primero a los 34': tras un tiro libre en forma de centro y una serie de rebote, Rodrigo Campanelli mandó la pelota al fondo de la red.

El tanto cambió el partido. Los últimos 15 minutos fueron todo de un Claypole que se floreó y desplegó un juego asociado. A los 38', la balanza terminó de inclinarse para la visita: el local se quedó con uno menos por la roja a Tobías Ybarra.

Ya en el complemento, Cañuelas tuvo el empate desde los doce pasos. Sin embargo, Marcos Giménez, a los 52 minutos, estrelló el penal en el travesaño. El equipo de Roque Drago merecía más y logró estirar la ventaja de contraataque. A los 72', Axel Paiva desbordó hasta el fondo, envió un centro atrás y Juan Cruz Iglesias definió cruzado para decretar el 2-0.

Si bien Cañuelas alcanzó el descuento con un cabezazo de Renzo De Mario, no hubo tiempo para más. De esta manera, Claypole consiguió un buen resultado en la ida y buscará sellar el pase a la semifinal en el estadio Rodolfo Capocasa.