Brown sufrió una dura derrota, San Martín goleó de visitante y Claypole consiguió su primer triunfo

El "Tricolor" perdió 4-0 con Arsenal, el "Azul" se impuso 4-0 a Merlo y el "Tambero" venció 1-0 a Juventud Unida. Los partidos.

Los clubes del distrito volvieron a tener acción este fin de semana en sus categorías. Brown de Adrogué cayó 4-0 ante Arsenal, mientras que San Martín de Burzaco goleó 4-0 a Merlo. Claypole, en tanto, consiguió su primera victoria del año: 1-0 a Juventud Unida.

Gran tropiezo

El “Tricolor” tenía una buena oportunidad para hacerse fuerte en casa y meterse en zona de Reducido. No obstante, tuvo una tarde para el olvido y sufrió una dura derrota en el Lorenzo Arandilla.

En una etapa inicial donde ambos tuvieron situaciones, Arsenal encontró la apertura del marcador gracias a un error en la salida. Sebastián Giovini dio un pase corto, Luca Franco recuperó la pelota y, después de un rebote, Matías Sosa sacó un potente disparo para el 1-0.

El conjunto de Pablo Nieva se complicó más con la expulsión de Lucas Cesare a los 53 minutos. Pese al hombre de menos, salió a buscar el empate en el complemento y generó ocasiones de peligro. Como le viene sucediendo en los últimos encuentros, falló en la definición.

Arsenal, en tanto, no perdonó y liquidó el partido a los 89, con un penal que Joaquín Ocho Giménez cambió por gol. En el tiempo adicional, aprovechó desatenciones y convirtió el resultado en goleada: Ivo Kestler, a los 93, concluyó una sucesión de pases para el 3-0.

A los 95 minutos, Uriel La Roza quedó solo ante el arquero y definió por arriba para el 4-0 definitivo. Con esta caída, Brown se mantuvo con seis unidades y está 16°, a diez puntos del líder Excursionistas.

Goleada histórica

Luego no desplegar su mejor versión ante Camioneros, San Martín de Burzaco mostró un cambio de cara y se lució frente a Deportivo Merlo. De esta manera, no sólo se metió en zona de Reducido, sino que consiguió su primer triunfo como visitante en la temporada.

Las cosas comenzaron de la mejor manera para el “Azul” y sólo tardó 20 minutos en ponerse al frente. Tras un centro de Ariel Siliman, apareció la figura del encuentro: Ignacio Serpa se anticipó al arquero, conectó con su pierna derecha y puso el 1-0.

Para irse al descanso con más calma, la visita amplió la diferencia por medio de Emanuel Zagert. El delantero aprovechó un rebote del portero rival y, desde área chica, remató con el arco vacío.

Pese a la intención de Merlo de volver a meterse en juego, Serpa le dio el golpe final y convirtió el resultado en goleada al inicio del complemento. A los 46 minutos, le quedó la pelota en el borde del área y sacó un zurdazo que se metió cerca del poste.

El goleador tuvo su tarde soñada y anotó el tercero de su cuenta personal a los 59, cuando apareció sólo frente al arquero, punteó la pelota por arriba y la mandó al fondo de la red. De esta manera, San Martín se impuso 4-0 y sueña en grande.

Con este resultado, el conjunto de Burzaco alcanzó los nueve puntos y está 8° en la tabla de la Primera B, en zona de Reducido. Quedó siete unidades del líder Excursionistas.

Rompió la racha negativa

Tras un comienzo adverso, Claypole dejó atrás el mal arranque de año y sumó su primera victoria en la temporada. Este triunfo no sólo es importante desde lo anímico, sino que le permitió salir el fondo de la tabla en la Zona B.

El “Tambero” mostró otra cara, con más agresividad, movimiento y profundidad. Fue así que, en una aproximación, Axel Paiva recibió un pase en profundidad, fue derribado dentro del área y el árbitro no dudo en cobrar penal.

El encargado de ejecutarlo fue Leonel Llodra, quien, a los 27 minutos, remató esquinado para el 1-0. Juventud Unida se animó más en el complemento, pero no pudo quebrar al conjunto browniano que se terminó quedando con un valioso triunfo.

De esta manera, llegó a los cuatro puntos y está 9° en la Zona B, cerca de la zona de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Lamadrid, el puntero del grupo e invicto hasta el momento.