Brown venció a un candidato, mientras que San Martín y Claypole empataron como visitantes

El "Tricolor" superó 1-0 a Villa Dálmine y el "Azul" igualó 1-1 con Flandria. El "Tambero", en tanto, no se sacó diferencias y fue 0-0 ante El Porvenir. Los partidos.

Los equipos del distrito volvieron a vivir un fin de semana a pura emoción y, con diferentes objetivos, afrontaron nuevos desafíos. Por la Primera B, Brown de Adrogué bajó a uno de los candidatos y derrotó 1-0 a Villa San Carlos; mientras que San Martín de Burzaco empató 1-1 con Flandria. Claypole, en tanto, igualó sin goles con El Porvenir, en la Primera C.

Fuerte en casa

El “Tricolor” sueña con luchar por uno de los ascensos y superó una dura prueba que puede servir como un impulso de cara al final del torneo. Se debe a que venció al equipo de Berisso, el cual hubiera subido a lo más alto de la tabla en caso de ganar.

Había mucho en juego y las cosas comenzaron de ida y vuelta en el Lorenzo Arandilla. No obstante, las situaciones de peligro estuvieron del lado del local: avisó con un remate cruzado de Lucas Farías y un tiro libre que controló sin problemas el arquero.

La más clara la tuvo un rato más tarde, cuando Nicolás Meaurio envió un centro al segundo palo y Matías Sproat cruzó con un cabezazo una pelota que se estrelló en el travesaño. Villa San Carlos, en tanto, se acercó mediante el juego aéreo.

Cuando parecía que se irían al descanso en tablas, llegó la única emoción de la tarde. A los 43 minutos, Meaurio desvió un tiro libre con la cabeza y desató la locura en las tribunas del Arandilla.

Brown comenzó bien el complemento, el cual se desarrolló más trabado. La visita creció con el correr de los minutos y empezó a poner en peligro la valla local, aunque la falta de precisión y las buenas respuestas de Sebastián Giovini mantuvieron el cero.

Tuvo el empate con un potente cabezazo de Lucas Machín que tapó el arquero y luego pegó en el travesaño. A los 85 minutos, el conjunto de Adrogué se quedó con uno menos, ya que Leandro Lugarzo recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta.

Sobre el cierre, Villa San Carlos desperdició dos ocasiones claras: Alejo Lloyaiy recibió un centro que superó a Giovini y, en soledad bajo el arco, la tiró por arriba. Luego, un potente disparo desviado de Matías Samaniego. Así, el “Tricolor” sumó unos valiosos puntos.

Con este resultado, Brown alcanzó las 11 unidades y está 9° en el Clausura, a cinco del líder Midland. En la tabla anual, en tanto, tiene 39 y se ubica en puestos de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Dock Sud.

No lo pudo aguantar

Tras conseguir su primera victoria en el torneo, San Martín necesitaba seguir sumando para alejarse de la zona baja de la tabla. Si bien no pudo quedarse con el triunfo ante Flandria, se trajo un punto que lo verá con otros ojos si la próxima fecha se impone en Burzaco.

El “Azul” intentó dominar el desarrollo de juego en los primeros minutos, pero el dueño de casa se comenzó a acomodar en el partido y sumó ocasiones de gol en la primera mitad.

En esa línea, el “Canario” probó en reiteradas ocasiones mediante la larga distancia. La más clara estuvo en los pies de Bruno Guelfi, quien conectó un rebote y, desde el borde del área, sacó un fuerte disparo que se estrelló en el palo.

Con mucho empuje, San Martín se acercó al arco local y sumó dos oportunidades para abrir el marcador. Primero avisó con disparo desviado de Ignacio Serpa, mientras que después realizó una buena triangulación para que Joaquín Camejo pruebe sin éxito.

El cero se rompió en el complemento, cuando Franco Benítez hizo un golazo que no se lo olvidará nunca. A los 64', ejecutó un tiro libre a la perfección y colocó la pelota en el ángulo, dejando sin posibilidades a la estirada del arquero.

Pese a tener la ventaja, el “Azul” no pudo aguantar mucho tiempo el resultado y Flandria lo igualó sólo siete minutos después con un cabezazo de Jonatan Palacio. Tras esta ráfaga, no pasó nada más y el encuentro finalizó 1-1.

San Martín de Burzaco, con este empate, llegó a 8 puntos en el Clausura; mientras que en la tabla anual subió a 32 unidades y tomó aire: está siete por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha, recibirá a Villa Dálmine.

Partido chato

Claypole enderezó el barco y continúa en su buena racha. Pese a que no obtuvo una nueva victoria, sumó en un estadio complicado ante El Porvenir y estiró a cuatro los partidos sin conocer la derrota. En esa línea, sólo sufrió una caída en sus últimas ocho presentaciones.

El desarrollo del duelo se vio afectado por un campo de juego en malas condiciones. Por ese motivo, se vivió una primera mitad inconexa y con casi ninguna emoción en ambos lados de la cancha.

La más clara fue para el “Tambero”, cuando Sergio Acosta conectó un centro en el primer palo que controló el arquero local. Sin más, el árbitro marcó el final de los 45 minutos iniciales y los equipos se fueron al vestuario.

En el complemento, las cosas no cambiaron y siguió la falta de fútbol. Pese a que Claypole pudo haber conseguido más, el terreno complicó los intentos. De esta manera, no hubo emociones en la tarde.

El conjunto browniano alcanzó los 27 puntos y está 7° en la Zona A, en la última posición de clasificación al Reducido. En la próxima fecha, recibirá a J.J. Urquiza.