Brown volvió a la victoria, a San Martín se le escapó en el cierre y Claypole sigue de racha

El "Tricolor" se impuso 1-0 ante UAI Urquiza, el "Azul" igualó 1-1 con CADU y el "Tambero" le ganó 1-0 a Sportivo Barracas. Los partidos.

Los clubes del distrito siguen activos en sus competencias y volvieron a tener un fin de semana cargado de acción. Brown de Adrogué derrotó 1-0 a UAI Urquiza; mientras que San Martín empató 1-1 con Defensores Unidos. Claypole sigue de racha: venció 1-0 a Sportivo Barracas.

Cortó la racha

Luego de cuatro partidos, el "Tricolor" se reencontró con el triunfo. La vuelta a la senda de la victoria resultó clave para alejarse de la zona baja de la tabla y comenzar a enderezar el barco de cara al objetivo de meterse en Reducido.

El conjunto de Jorge Vivaldo mostró otra cara respecto a la derrota con Villa Dálmine. En una primera mitad pareja y con mucho ida y vuelta, ambos equipos contaron con situaciones para romper el cero en el marcador.

Mientras Sebastian Giovini contuvo ocasiones, la más clara de la etapa inicial estuvo en los pies de Nicolás Meaurio. El delantero eludió a un defensor y, desde adentro del área, su remate cruzado se fue apenas cerca del palo.

La tónica se mantuvo en el complemento y ninguno parecía poder dejar atrás la paridad. Sin embargo, el gol estaba en el banco de suplentes: a los 84 minutos, el recién ingresado Bruno Báez recibió un centro bajo y mandó la pelota al fondo de la red.

De esta manera, Brown volvió al triunfo y alcanzó los nueve puntos, los cuales lo ubican en la 17° colocación y quedó a cuatro del Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Real Pilar en Adrogué.

Se le escapó

San Martín quería hacerse fuerte de local para estirar su buen momento y seguir acercándose a los puestos de vanguardia del torneo. Si bien tuvo todo para volver a sumar de a tres, no lo pudo aguantar en el cierre y terminó repartiendo unidades.

El “Azul” comenzó la tarde de la mejor manera, ya que sólo tardó 9 minutos en ponerse al frente. Tras una buena acción colectiva, Rodrigo González envió un centro atrás y Emanuel Zagert apareció en soledad para definir entre las piernas del arquero.

Luego de algunos errores en el fondo que la visita no supo aprovechar, el conjunto browniano se acomodó en el campo de juego y se fue al descanso con la merecida ventaja.

En el complemento, San Martín siguió insistiendo y desperdició ocasiones para ampliar la ventaja. Una de estas fallas generó una contra que pagó caro: a los 92 minutos, Martín Giménez recibió una pelota larga y definió cruzado ante la mala salida de Nicolás Marchesi.

Sin tiempo para más, repartieron puntos en Burzaco. El “Azul” quedó 8° con 14 unidades, seis menos que el líder Arsenal. En la próxima fecha, visitará a Argentino de Quilmes.

Sigue imparable

Claypole definitivamente dejó atrás el mal comienzo de temporada. Por la 7° fecha, se hizo fuerte ante su público, ganó por primera vez en el año en el Capocasa, estiró su racha a tres victorias al hilo y se metió en el podio de la Zona B.

El único tanto de la tarde sucedió a los 33 minutos. Aaron Caraballo trasladó desde la derecha hacia el centro del campo y descargó con Axel Paiva, quien se la devolvió de primera para que el “10”, desde la media luna, saque un potente zurdazo que dejó sin chances al arquero.

De esta manera, el equipo de Roque Drago alcanzó los once puntos y está tercero en la Zona B, sólo a una unidad del líder Lamadrid. En la próxima fecha, visitará a Mercedes.