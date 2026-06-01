Brown volvió a la victoria, mientras que Claypole no pudo aguantarlo y empató de local

El "Tricolor" venció 1-0 a Dock Sud y el "Tambero" igualó 2-2 con Central Córdoba de Rosario. Los partidos.

Mientras muchas competiciones ya terminaron, el ascenso argentino no se detiene y los clubes del distrito volvieron a tener acción. Brown de Adrogué se impuso 1-0 ante Dock Sud; mientras que Claypole empató 2-2 con Central Córdoba de Rosario.

Volvió a sonreír

El “Tricolor” consiguió un triunfo clave como visitante frente a un rival complicado. No sólo cortó una racha de tres derrotas consecutivas y cinco fechas sin victorias, sino que además sumó tres puntos fundamentales para tomar distancia de la zona de descenso.

El conjunto browniano fue superior a Dock Sud durante gran parte de la tarde. La presión alta incomodó al local, que nunca encontró los caminos para vulnerar el sólido planteo defensivo de su rival.

El único gol del encuentro llegó a los 18 minutos. Tras un tiro libre, Nicolás Meaurio bajó la pelota de pecho en el segundo palo y envió un centro rasante para que Nahuel Rodríguez sólo tuviera que empujarla a la red.

El dueño de casa buscó el empate a través del juego aéreo, aunque le faltó precisión en los metros finales. Su situación más clara surgió de una individualidad de Kevin Ghigliazza, quien asistió a Gonzalo Gómez. El delantero quedó mano a mano con Sebastián Giovini, pero el arquero respondió de gran manera y evitó la caída de su arco con los pies.

Brown tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja sobre el cierre de la primera etapa. Federico Otero sujetó a Brian Guerrero Ruiz dentro del área y el árbitro sancionó penal. Matías Sproat se hizo cargo de la ejecución, aunque en su intento por darle potencia al remate terminó enviando la pelota por encima del travesaño.

En el complemento, Dock Sud movió el banco en busca de la igualdad y generó algunas aproximaciones. Lo hizo con un cabezazo de Agustín Arias que contuvo Giovini, quien más tarde volvió a lucirse al desviar un centro que tenía destino de gol en el segundo palo.

Por su parte, el “Tricolor” se defendió con orden y eficacia, además de encontrar espacios para lastimar de contraataque. Sin embargo, no estuvo fino en la resolución de las jugadas. Así, el equipo dirigido por Jorge Vivaldo volvió al triunfo después de cinco jornadas.

Con este resultado, Brown alcanzó los 18 puntos y escaló hasta la 18° posición, quedando cuatro unidades por encima de la zona de descenso. En la próxima fecha, recibirá a Comunicaciones en Adrogué.

No levanta

Claypole atraviesa un momento complicado y no logra salir de su racha negativa. Tras dar vuelta un resultado adverso, no pudo sostenerlo y llegó a cinco fechas sin victorias. Esto lo alejó de la pelea por la cima y, por el momento, lo dejó fuera de la zona de Reducido.

Central Córdoba comenzó de la mejor manera la tarde en el estadio Vicente Capocasa. A los 9 minutos, Marcos Córdoba condujo desde la derecha hacia el centro y asistió a Benjamín Gallucci, quien quedó frente al arquero y definió con precisión para establecer el 1-0.

Lejos de sentir el impacto, el “Tambero” reaccionó rápidamente y encontró la igualdad. Luego de una serie de rebotes dentro del área, Mario Godoy capturó la pelota y sacó una semivolea que se clavó en el ángulo, dejando sin respuestas al arquero visitante.

La ráfaga del equipo browniano no terminó allí y dio vuelta el resultado a los 19 minutos. La pelota quedó flotando en la medialuna del área y Sergio Alfonzo habilitó de cabeza Leonel Llodrá, que no falló ante la salida del arquero y alcanzó los 60 goles en Claypole.

En el complemento, el encuentro se volvió más parejo y disputado, con Central Córdoba adelantado en busca del empate. Aunque el “Tambero” intentó sostener la ventaja, una jugada desafortunada decretó el 2-2. La defensa local no logró despejar un centro rasante y Córdoba apareció por el segundo palo para empujar la pelota al fondo de la red.

Pese a los intentos de ambos equipos en los minutos finales, el marcador no volvió a modificarse y el reparto de puntos dejó sabor amargo para Claypole, que tenía la victoria en sus manos.

Con esta igualdad, el conjunto dirigido por Roque Drago alcanzó los 17 puntos y se ubica 9° en la Zona B, por el momento fuera de la zona de Reducido y a nueve unidades del líder. En la próxima fecha, visitará a Deportivo Español.