Compromiso Ciudadano exige justicia por el femicidio de Agostina

La entidad presidida por Mario Fuentes manifestó su pedido de que la causa sea abordada con "celeridad, transparencia y firmeza". “Si su asesino Claudio Barrelier hubiera permanecido detenido por sus antecedentes, el crimen podría haberse evitado”, apuntaron. Los detalles.

La ONG Compromiso Ciudadano reclamó el esclarecimiento del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años de Córdoba. En este marco, exigieron que la Justicia avance con rapidez en la investigación para determinar todas las responsabilidades.

Pedido de justicia

A través de una publicación en redes sociales, la entidad presidida por Mario Fuentes pidió que la causa sea abordada con "celeridad, transparencia y firmeza". "No queremos más impunidad. Sí verdad, memoria y respuestas para su familia y toda la sociedad", señalaron desde la ONG browniana.

Asimismo, sostuvieron que “si su asesino Claudio Barrelier hubiera permanecido detenido por sus antecedentes, el crimen podría haberse evitado”. “Basta de femicidios”, concluyeron en un claro llamado a prevenir nuevos hechos de estas características.

El caso

Agostina desapareció el sábado 23 de mayo por la noche en la ciudad de Córdoba. Encontraron su cuerpo una semana después en un descampado aledaño al barrio Ampliación Ferreyra.

La autopsia y una serie de pericias forenses complementarias se llevó adelante este domingo. Los resultados estarán disponibles en los próximos días y podrían aportar elementos determinantes para la causa.

En tanto, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años y único detenido, quedó internado en el hospital de la cárcel de Bouwer. Fue luego de que los equipos médicos y psicológicos del penal detectaran indicadores compatibles con riesgo suicida.