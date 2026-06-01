Juegos Bonaerenses 2026: hubo récord de inscriptos en Brown

El año pasado, la delegación local alcanzó un histórico segundo puesto en la clasificación general. La información.

Almirante Brown volvió a batir su récord de inscriptos para la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026. De este modo, se totalizan 12.194 participantes, una cifra histórica que además supera los 11.300 anotados durante el año pasado.

Los números

De la cifra final, 8.823 corresponden a la categoría Juveniles, 2.406 a Adultos Mayores y 965 al área de Cultura. También, hubo un crecimiento muy importante en la participación de las personas mayores.

Los Juegos Bonaerenses constituyen el principal programa deportivo y cultural de la Provincia de Buenos Aires. Convocan cada año a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad a participar de una amplia propuesta de disciplinas deportivas y culturales.

Las categorías contempladas para esta edición incluyen:

Juveniles: destinada a adolescentes y jóvenes en formación deportiva y artística

destinada a adolescentes y jóvenes en formación deportiva y artística Personas con Discapacidad (PCD): con reglamentos adaptados para promover la inclusión

con reglamentos adaptados para promover la inclusión Trasplantados : orientada a la concientización y el cuidado de la salud a través del deporte

: orientada a la concientización y el cuidado de la salud a través del deporte Adultos Mayores: fomentando el envejecimiento activo y el encuentro social

fomentando el envejecimiento activo y el encuentro social E-Sports.

En la última edición

La delegación browniana tuvo una destacada actuación al alcanzar un histórico segundo puesto en la clasificación general. Obtuvo 61 medallas: 36 de oro, 16 de plata y 9 de bronce. De este modo, se consolidó entre los partidos protagonistas de la competencia provincial.

“Nos llena de orgullo que el distrito vuelva a batir su récord de inscriptos para los Juegos Bonaerenses. Esto refleja el enorme compromiso de nuestra comunidad con el deporte y la cultura”, destacó Mariano Cascallares. Asimismo, subrayó que “los vecinos representantes siempre buscan dejar la bandera local en lo más alto".