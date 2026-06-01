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CULTURA
lunes 1 de junio de 2026

De Glew a Springfield: así se vería la localidad en un capítulo de Los Simpson


Un joven recreó la estación, la Iglesia Santa Ana, la Fundación Soldi, el Club Defensores y el cuartel de los Bomberos, entre otros sitios. Mirá como sería. 

Una nueva versión animada de Glew al estilo Los Simpson sorprendió a vecinos en redes sociales. La publicación cosechó miles de reproducciones y no tardó en volverse viral.

 

¿Cómo fue?

El video, creado con herramientas de inteligencia artificial, imagina distintos espacios de la localidad con la estética característica de la famosa serie. Calles, comercios y paisajes conocidos adquirieron la apariencia de Springfield.

Entre estos lugares, se puede apreciar la estación y sus inmediaciones, la Iglesia Santa Ana, la Fundación Soldi y el museo de cerámica toscana “Cosimo Manigraso”.

Además, se observa a los personajes amarillos caminar por el Club Defensores de Glew, el cuartel de los Bomberos Voluntarios local, la plaza San Martín, el centro y sus comercios más característicos.

La publicación cosechó miles de reproducciones, comentarios y compartidos. Los usuarios, una vez más, destacaron la originalidad de la propuesta y se divirtieron identificando la localidad transformada en esta particular versión animada.

La pieza fue creada por Nicolás Merele y difundida a través de su Instagram:@nicolas_merele1 . Días atrás, ya había publicado un contenido similar, pero recreando a Burzaco y Longchamps.

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