Brown y San Martín empataron, mientras que Claypole perdió en Rosario

El "Tricolor" igualó 0-0 con Argentino de Merlo, mismo resultado que tuvo el encuentro entre el "Azul" y Camioneros en Burzaco. El "Tambero" cayó 1-0 con Leones, el equipo de la familia Messi. Los partidos.

Luego del paro en el fútbol argentino, la pelota volvió a rodar en las categorías del ascenso y los clubes del distrito tuvieron acción. Brown de Adrogué y San Martín de Burzaco igualaron sin goles ante Argentino de Merlo y Camioneros, respectivamente. Claypole, en tanto, perdió 1-0 con Leones de Rosario.

Se trajo un punto

El “Tricolor” buscaba su segunda victoria ante una complicada “Academia”, que venía de tres victorias en fila y quería escalar a lo más alto de la tabla. Si bien ambos equipos contaron con situaciones, ninguno estuvo fino para la definición y repartieron unidades.

La primera mitad comenzó con mucha dinámica y aproximaciones en los dos lados de la cancha. El conjunto browniano avisó con un disparo de Matías Sproat que se fue desviado; mientras que Argentino respondió con un cabezazo de Leandro Moreira sin destino de arco.

El local le llegó sin muchas dificultades a un Brown que no logró acomodarse bien en la cancha. No obstante, el equipo de Pablo Nieva casi se pone en ventaja por medio de Alexis Castaño, quien vio adelantado al arquero, probó de mitad de cancha y le pelota pasó cerca del poste.

En el complemento, Argentino de Merlo creció y se hizo dueño del partido. Buscó abrir el marcador por el juego aéreo y disparos de larga distancia. No obstante, Sebastián Giovini respondió siempre bien y se convirtió en figura. Así, igualaron 0-0 en el Carlos Brieva.

De esta manera, Brown se ubica en la 12° colocación con seis puntos, a uno de la zona de Reducido. En la próxima fecha, recibirá a Arsenal en el Lorenzo Arandilla.

No pudo en casa

La pelota volvió a rodar en Burzaco con el enfrentamiento donde San Martín buscaba su segundo triunfo al hilo en el Francisco Boga. Sin embargo, no mostró su mejor versión y necesitó de Maximiliano Gagliardo para sumar una valiosa unidad.

En la primera etapa, predominó la fricción y la disputa en la mitad de la cancha, sin que ninguno de los equipos tomara la iniciativa para hacerse dueño del partido. Esto se tradujo en las pocas ocasiones.

Camioneros, que en los minutos iniciales buscó más, contó con la única clara para romper el cero: Federico Aguirre sacó un disparo con mucho efecto desde la izquierda y la pelota se estrelló en el travesaño.

El complemento comenzó de la peor manera para San Martín, ya que Rodrigo Peralta derribó a Lucas Brizuela dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar penal. Pero Gagliardo, a los 47', se lanzó a su izquierda y desvió la ejecución de Rodrigo Acosta para mantener el 0-0.

Si bien el “Azul” se adelantó unos metros en campo rival, las situaciones eran para Camioneros que siguió buscando por la vía área. Probó con un cabezazo de Aguirre y un tiro libre de Pablo López, aunque el experimentado arquero respondió bien para sostener lo que sería el resultado final.

Con esta igualdad, San Martín alcanzó los seis puntos y está 11°, a una unidad de la zona de Reducido. En la próxima fecha, visitará a Merlo.

Nueva caída

Claypole quería dejar atrás el irregular comienzo ante el conjunto de la familia Messi, pero sufrió un duro revés en su visita a Rosario. De esta manera, sigue sin ganar en la temporada, con dos caídas y un empate.

Durante la etapa inicial, los dos contaron con situaciones para abrir el marcador y les faltó precisión en la definición. Leones dominó por momentos, pero el “Tambero” equilibró la balanza para que se vayan al descanso con un merecido empate.

Las cosas cambiaron en el complemento, ya que el local creció en el juego y fue en busca de la ventaja. Así, a los 59 minutos, consiguió su primer gol del año: Juan Vieyra, de un tiro libre cerca de mitad de cancha, envió un centro pasado y Román Elsegoog cabeceó ante la salida imprecisa de Joaquín Cabrera.

Si bien Leones se quedó con uno menos a los 62' por la expulsión de Javier Graieb, Claypole no pudo sacar provecho del hombre de más. El equipo rosarino mostró firmeza en defensa y contuvo las llegadas del conjunto browniano.

Sin tiempo para más, el “Tambero”, que sufrió la expulsión de Claudio Charles en tiempo adicional, cayó 1-0 y sigue sin ganar en el año. Tiene un solo punto y comparte la última posición de la Zona B con Muñiz y Fénix.