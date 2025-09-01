Lun, 01/09/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2436
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
lunes 1 de septiembre de 2025

Burzaco: capturaron a delincuentes que asaltaban casas de jubilados


La banda identificaba las propiedades donde residían personas de la tercera edad y los sorprendían mientras dormían. Las maniataban y amenazaban. Conocé más.

Fuente: Infobae

Tras operativos realizados en Burzaco, cayó una banda que se dedicaba a robar casas de personas mayores de edad. Operaban principalmente en barrios de la zona norte del Conurbano.

 

¿Cómo fue?

La investigación se inició luego de una violenta entradera el 5 de agosto pasado. Aquel día, un grupo armado sorprendió a una pareja de jubilados. Por más de tres horas, los maniataron y amenazaron. Se llevaron dinero en efectivo y joyas.

Diez días después, la Policía capturó a dos personas vinculadas directamente al caso. En el procedimiento, secuestraron celulares y objetos cruciales para continuar las averiguaciones.

A partir de ello, se permitió avanzar en la identificación de otros integrantes de la banda y avanzar en los allanamientos en la localidad browniana. Según trascendió, allí se reportaron otros dos aprehendidos más. Incautaron además dos teléfonos celulares, varias alhajas y un automóvil Ford Fiesta Kinetic.

 

El modus operandi

Los delincuentes identificaban las viviendas donde residían personas de la tercera edad y aprovechaban el descanso nocturno para asaltarlos. En el lugar, llegaban armados, los reducían y se llevaban bienes de valor.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar. En tanto, los operativos estuvieron a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate – Campana y contaron con el respaldo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Escobar.

ÚLTIMAS NOTAS
Compartir nota
Menu
close
Noticias de Brown | copyright 2023
debrown.web@gmail.com
Sitio creado por
menuarrow-left
error: Atención: ¡El contenido está protegido!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram