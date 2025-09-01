Burzaco: capturaron a delincuentes que asaltaban casas de jubilados

La banda identificaba las propiedades donde residían personas de la tercera edad y los sorprendían mientras dormían. Las maniataban y amenazaban. Conocé más.

Tras operativos realizados en Burzaco, cayó una banda que se dedicaba a robar casas de personas mayores de edad. Operaban principalmente en barrios de la zona norte del Conurbano.

¿Cómo fue?

La investigación se inició luego de una violenta entradera el 5 de agosto pasado. Aquel día, un grupo armado sorprendió a una pareja de jubilados. Por más de tres horas, los maniataron y amenazaron. Se llevaron dinero en efectivo y joyas.

Diez días después, la Policía capturó a dos personas vinculadas directamente al caso. En el procedimiento, secuestraron celulares y objetos cruciales para continuar las averiguaciones.

A partir de ello, se permitió avanzar en la identificación de otros integrantes de la banda y avanzar en los allanamientos en la localidad browniana. Según trascendió, allí se reportaron otros dos aprehendidos más. Incautaron además dos teléfonos celulares, varias alhajas y un automóvil Ford Fiesta Kinetic.

El modus operandi

Los delincuentes identificaban las viviendas donde residían personas de la tercera edad y aprovechaban el descanso nocturno para asaltarlos. En el lugar, llegaban armados, los reducían y se llevaban bienes de valor.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar. En tanto, los operativos estuvieron a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate – Campana y contaron con el respaldo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Escobar.