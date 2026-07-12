Burzaco: impactante vuelco de un auto dejó un herido

Bomberos Voluntarios de Brown realizaron tareas de asistencia y prevención. Los detalles.
Un fuerte siniestro vial ocurrió en Burzaco. Un automóvil perdió el control y terminó volcando mientras circulaba por la calle Alsina. Como consecuencia, el conductor sufrió lesiones.
El incidente sucedió por la noche, a la altura de Manzanares. Luego del suceso, se activó un operativo en el que personal de ambulancias asistió al herido.
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown realizaron tareas de asistencia y prevención sobre el rodado, asegurando la zona para evitar nuevos riesgos.
Las causas del siniestro permanecen en investigación, y se encuentran a cargo de personal policial.
Se incendió una histórica farmacia de Adrogué #Adroguéhttps://t.co/hrCEeQH6E8
— Noticias De Brown (@debrownweb) July 10, 2026