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SOCIEDAD
domingo 12 de julio de 2026

Burzaco: impactante vuelco de un auto dejó un herido


Bomberos Voluntarios de Brown realizaron tareas de asistencia y prevención. Los detalles.

Imágenes: Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Un fuerte siniestro vial ocurrió en Burzaco. Un automóvil perdió el control y terminó volcando mientras circulaba por la calle Alsina. Como consecuencia, el conductor sufrió lesiones.

Los detalles

El incidente sucedió por la noche, a la altura de Manzanares. Luego del suceso, se activó un operativo en el que personal de ambulancias asistió al herido.

Mientras tanto, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown realizaron tareas de asistencia y prevención sobre el rodado, asegurando la zona para evitar nuevos riesgos.

Las causas del siniestro permanecen en investigación, y se encuentran a cargo de personal policial.

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