Frío extremo: ¿Cómo proteger a los animales de las bajas temperaturas?

Zoonosis Brown difundió unos puntos a tener en cuenta. Conócelos aquí.

Ante la llegada de las bajas temperaturas, Zoonosis Brown lanzó una serie de recomendaciones para proteger a los animales del frío extremo. Las medidas buscan garantizar su bienestar y prevenir problemas de salud durante estos días de intenso descenso térmico.

¿Cuáles son?

Entre las principales sugerencias, destacaron la importancia de brindarles un refugio seco, cerrado y protegido del viento y la humedad. En el caso de las mascotas que viven en el exterior, la casita debe estar elevada del suelo y contar con mantas limpias y secas.

También recomendaron utilizar camperas o abrigos en perros de pelo corto, de tamaño pequeño o de edad avanzada, ya que son más sensibles a las bajas temperaturas. En los gatos, en cambio, no es conveniente obligarlos a usar ropa si les genera incomodidad o estrés.

Desde Zoonosis pidieron prestar atención a posibles signos de alerta, como temblores, tos, decaimiento o que el animal permanezca acurrucado durante largos períodos. Ante cualquiera de estos síntomas, aconsejaron consultar con un profesional veterinario.

Asimismo, enfatizaron evitar los cambios bruscos de temperatura y no sacar a las mascotas al exterior cuando llueve o hay fuertes vientos. Si se mojan, es importante secarlas bien y evitar que duerman con el pelo húmedo.

En cuanto a la alimentación, sugieren ofrecer comida nutritiva y agua fresca, pero no helada. También, consultar con el veterinario si, debido al frío, es necesario aumentar la cantidad de alimento.

Por último, recordaron la importancia de reforzar los controles de salud en animales que padecen enfermedades respiratorias, cardíacas o articulare. Estas afecciones pueden agravarse durante el invierno.