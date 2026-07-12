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CULTURA
domingo 12 de julio de 2026

Lanzaron dos cursos de salud en Claypole: tienen certificación oficial con validez nacional


Se trata de "mucama de establecimientos de salud" y "auxiliar de atención al público". Conocé cómo anotarte.  

El Centro de Formación Profesional N°401 de Claypole lanzó nuevas propuestas de formación para quienes deseen capacitarse de manera gratuita en el área de la salud. Los cursos cuentan con certificación oficial y validez nacional.

 

¿Cuáles son?

Una de las propuestas es "mucama de establecimientos de salud", destinada a personas con el secundario completo. Durante la capacitación, se abordarán contenidos relacionados con la limpieza y desinfección hospitalaria, el armado de camas, la gestión de residuos biopatogénicos, las normas de seguridad y la asistencia al personal de enfermería.

Los días de cursada serán martes, jueves y viernes, de 14 a 16.40 hs, en Ministro Rivadavia.

La otra opción es "auxiliar de atención al público en instituciones de salud", para lo que se requiere tener el nivel primario o secundario finalizado. El curso prepara a los estudiantes para desempeñarse en la recepción de pacientes y sus familias, brindando una atención humanizada y colaborando en tareas administrativas.

En el último caso, las clases se dictarán los martes y jueves, también en Ministro Rivadavia. Iniciarán a las 11 hs y se extenderán hasta las 13.40 hs.

 

Las inscripciones

Estarán abiertas del lunes 13 al viernes 17 de julio, de 9 a 15 hs. Será de forma presencial en el Centro, ubicado en Nardo 5887, Claypole. Los interesados deberán presentar dos fotocopias de su DNI, una copia del certificado de estudios primarios o secundarios (según corresponda) y completar la planilla de inscripción.

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