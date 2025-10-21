Uno de los mejores heladeros del país es de Burzaco: salió tercero en la Coppa d´Oro

Se trata de Gabriel Formaro. "Es un re logro. La competencia de alrededor lo hace más importante porque es gente con mucha preparación”, aseguró a De Brown. La información.

La segunda edición nacional de la Coppa d´Oro reunió a los mejores maestros heladeros del país y un vecino de Burzaco tuvo una destacada participación. Se trata de Gabriel Formaro, quien obtuvo el tercer puesto.

¿Cómo fue?

El evento se llevó adelante en la sede de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), la organizadora del mismo. El primer lugar se lo quedó la santiagueña María Pilar Carballo y representará a Argentina en la Copa Internacional en Longarone, Italia.

Para esta edición de la Coppa d´Oro nacional, los participantes tuvieron que presentar un sorbete de mango. Este se caracteriza porque no lleva ninguna materia prima derivada de animal.

“Se podían llevar los ingredientes pesados, pero allá había que hacer la pasteurización correspondiente y mantecarlo. Hice un helado de mango con jugo de lima, sal del Himalaya y Absolut saborizado de mango”, afirmó Formaro a www.deBrown.com.ar.

Esta elaboración conquistó a los jurados, obteniendo así un lugar en el podio del certamen. “La competencia de alrededor lo hace más importante, porque es gente con mucha preparación”, señaló. Y agregó: " Es un re logro. Te eleva la vara. Pienso en si me presento una vez más y salgo segundo ahora. O poder representar al país, que sería un montón más. Estoy analizando si voy al Nacional que viene".

Respecto a su creación, detalló que no todo salió como esperaba. “Había hecho unas escamas de mango saladas para agregarle. Al principio el reglamento lo permitía, pero después impidieron agregar cosas una vez salido el helado. Quedé conforme con el producto final, con la textura, color, aroma, sensación de frío”, detalló Formaro, quien además resaltó lo complicado de conseguir mango en esta época del año.

Un emprendedor

En simultáneo a su labor como maestro heladero, Formaro puso en marcha un trabajo independiente para expandir más el alcance del helado. Se debe a que realiza este producto con una máquina soft y lo vende a heladerías y pizzerías, con la intención de que los vecinos puedan comprar la comida y el postre en un mismo lugar. En caso de estar interesados, los comercios podrán comunicarse con él a su Instagram @gabybartender1.