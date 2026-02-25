Burzaco: últimos días para anotarse a la carrera de director técnico de ATFA

El programa es de tres años y combina clases semipresenciales. Se otorgarán descuentos del 10% a quienes se inscriban por primera vez y sean residentes de la Región. ¿Cómo anotarse?

Con el objetivo de ampliar la formación profesional en el ámbito deportivo, la Escuela Oficial de Directores Técnicos Nº 241 de ATFA “Eugenio Burzaco” comenzó su inscripción. Se trata de una propuesta dirigida a quienes deseen iniciar o profesionalizar su camino en la conducción de equipos.

¿Cómo la cursada?

Se dictará a partir del 11 de marzo, bajo la modalidad semipresencial. Las clases virtuales serán los lunes, miércoles y viernes de 19 a 23 hs a través de la plataforma Meet. El encuentro presencial, en tanto, será mensual y se llevará adelante en el centro de Burzaco.

La carrera tiene una duración de tres años y otorga licencias oficiales de Conmebol. El plan de estudio será el siguiente:

Licencia C (primer semestre): habilita para dirigir fútbol infantil hasta 12 años .

(primer semestre): habilita para dirigir . Licencia B (segundo semestre): permite entrenar fútbol juvenil hasta 15 años.

(segundo semestre): permite entrenar Licencia A (segundo año completo): autoriza a dirigir hasta Tercera División , reservas de Primera y desempeñarse como ayudante de campo en Primera y Segunda División.

(segundo año completo): autoriza a dirigir hasta , y desempeñarse como Licencia Pro (tercer año): habilita para conducir equipos en el fútbol de élite y selecciones.

Las inscripciones

Se encontrarán abiertas hasta el viernes 6 de marzo. Los requisitos son ser mayor de 18 años y contar con título secundario, que deberá presentarse al finalizar las licencias.

Según indicaron desde la Escuela Nº 241, se otorgarán descuentos del 10% a aquellas personas que se inscriban por primera vez y sean residentes de Almirante Brown, San Vicente, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Quilmes, Florencio Varela y Ezeiza.

Para más información o para anotarse, los interesados pueden comunicarse por Instagram, Facebook o por WhatsApp al 11 646-53970. Otra opción es vía mail a atfaescuelaburzaco@gmail.com