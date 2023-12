Burzaco: una policía rescató a un niño que cayó abajo del tren

La unidad estaba partiendo del andén cuando logró sacarlo. La agente no estaba de servicio en ese momento. "Lo único que me salió fue meter la cabeza entre el andén y el tren andado y agarrar al nene", contó a De Brown. ¿Qué pasó?

En vísperas de Navidad, una escena digna de una película tuvo lugar en Burzaco. Una policía arriesgó su vida para salvar a un niño que cayó debajo del tren. Afortunadamente, el pequeño resultó solo con heridas leves.

El hecho

Se reportó este sábado, alrededor de las 19 hs, en las estación. La uniformada había terminado su servicio. Estaba bajando del ferrocarril cuando a los pocos pasos escuchó el pedido de auxilio desesperado de la madre de la víctima.

“Me doy vuelta y veo a la mujer arrodillada que gritaba: ‘mi hijo’. Lo primero que pensé es que podía ser cualquiera de mi familia”, contó la oficial Sofia Sotelo, en diálogo con www.deBrown.com.ar”.

El menor, de alrededor 3 años, se había caído por el hueco que está entre la unidad y el andén. “Agarré y metí la mitad de mi cuerpo hacia abajo porque no podía tirarme del todo, le grité que me de la mano y, cuando veo que apenas me agarra, lo tiré con fuerza. Eso hizo que lo saque”, explicó.

Y detalló: “El tren estaba en movimiento. Ya había cerrado las puertas y empezó a arrancar. Lo único que me salió fue meter la cabeza entre el andén y el tren andado y agarrar al nene que estaba debajo de las ruedas”.

Final feliz

Tras el hecho, el pequeño fue asistido por la ambulancia. Solo presentaba raspones. “Me dijo que fue un milagro y me volvió a dar las gracias”, agregó la agente sobre la comunicación que tuvo al día siguiente con la madre.

Sotelo se desempeña hace un año como agente la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) N°15 de Lanús. Jamás había vivido algo así. "Después que pasó el suceso, me di cuenta que el tren también me podía haber quitado la vida , pero Dios es grande. Me dio coraje en ese momento y solo actué. Mientras lo hacía, solo pensaba: "Qué Dios me ayude". Solo eso se me cruzaba", concluyó.