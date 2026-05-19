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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2697
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POLÍTICA
martes 19 de mayo de 2026

Múltiples operativos preventivos en Longchamps, Glew y Claypole


Participaron efectivos de distintas fuerzas de la Policía Bonaerense. Los detalles.

Almirante Brown continúa con los operativos preventivos y rotativos de saturación en distintos puntos del distrito. En esta ocasión, diferentes fuerzas de la Policía Bonaerense realizaron procedimientos el pasado fin de semana en Longchamps, Glew y Claypole.

¿Cómo fueron?

Contaron con la participación de móviles policiales, motos de alta cilindrada y efectivos a pie en binomios. En ese marco, se llevaron adelante controles vehiculares, patrullajes dinámicos y tareas de saturación en sectores estratégicos.

De los operativos participaron efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL) y personal de la Policía de Seguridad.

Además, el Municipio desplegó procedimientos viales preventivos orientados al control de automóviles y motos.

La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof y Mariano Cascallares inauguraron una nueva Base Policial en el barrio Santa Ana de Glew. Desde allí, partió una parte importante de los efectivos afectados a estos despliegues.

Cascallares, en esa línea, recordó que el Municipio continúa incorporando constantemente herramientas para fortalecer la prevención y cuidar a los vecinos. Algunas de estas son las 2 mil cámaras de monitoreo, las paradas seguras, los tótems de Seguridad y alarmas comunitarias. También los corredores escolares seguros, la nueva iluminación LED y la aplicación Brown Previene.

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