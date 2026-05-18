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AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2695
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SOCIEDAD
lunes 18 de mayo de 2026

Tensión en Glew: explotó un cableado eléctrico


Bomberos de la localidad lograron extinguir el foco y realizaron un cerco de prevención para evitar mayores riesgos. Mirá el video.

Fuente: Bomberos Voluntarios de Glew

Vecinos de Glew vivieron momentos de tensión durante la noche de domingo. Se debió a un incendio afectó a un cableado eléctrico y generó preocupación en la zona.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió cerca de las 20.25 hs. Fue en la intersección de Juan M. Blanes y avenida Boedo, donde comenzaron a verse chispas, explosiones y llamas provenientes del poste.

Tras el llamado de emergencia, acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Glew. Los oficiales trabajaron intensamente en el lugar para extinguir el foco y realizaron un cerco de prevención para evitar mayores riesgos.

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