Tensión en Glew: explotó un cableado eléctrico

Bomberos de la localidad lograron extinguir el foco y realizaron un cerco de prevención para evitar mayores riesgos. Mirá el video.

Vecinos de Glew vivieron momentos de tensión durante la noche de domingo. Se debió a un incendio afectó a un cableado eléctrico y generó preocupación en la zona.

¿Cómo fue?

El hecho ocurrió cerca de las 20.25 hs. Fue en la intersección de Juan M. Blanes y avenida Boedo, donde comenzaron a verse chispas, explosiones y llamas provenientes del poste.

Tras el llamado de emergencia, acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Glew. Los oficiales trabajaron intensamente en el lugar para extinguir el foco y realizaron un cerco de prevención para evitar mayores riesgos.