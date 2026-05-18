Aumentaron los boletos de colectivos y trenes: ¿Cuánto cuesta viajar desde este lunes?

Habrá además nuevos incrementos escalonados. La medida fue oficializada por la Secretaría de Transporte. Los detalles.

Los usuarios del transporte público del AMBA comenzaron la semana con nuevas tarifas en colectivos y trenes. Se debe a que, desde este lunes, 18 de mayo, entró en vigencia el aumento dispuesto por el Gobierno nacional, que contempla subas escalonadas en los próximos meses.

¿Cuáles son los nuevos valores?

La medida, oficializada por la Secretaría de Transporte, establece un incremento del 2% en el boleto de las líneas de colectivos nacionales que circulan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano bonaerense.

El ajuste también impacta en los trenes metropolitanos y forma parte del esquema oficial de actualización de tarifas y reducción gradual de subsidios al transporte.

En este marco, el nuevo cuadro tarifario de los colectivos de jurisdicción nacional es el siguiente:

Boleto mínimo de 0 a 3 km: $714

3-6 km: $807,07

6-12 km: $894,17

12-27 km: $983,78

Más de 27 km: $1085,49

Las líneas afectadas son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Trenes

El aumento en el pasaje será en cinco etapas. Comienza este lunes con un 18% y continuará con subas de 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre, hasta alcanzar los $528.

Abarca a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa. Los nuevos valores son los siguientes:

Primera sección (hasta 12 km): $310 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. Segunda sección (de 12 a 24 km): $420.

Tercera sección (más de 24 km): $520.