Sumaron un tractor y maquinaria para la Escuela Agraria de Glew

También una desmalezadora, una rastra de discos y un arado de rejas y vertederas. Los detalles.

Con el objetivo de fortalecer las actividades educativas y productivas que desarrollan, la Escuela de Educación Agraria N°1 de Glew presentó nueva maquinaria agrícola. La adquisición fue posible gracias a un subsidio municipal.

La actividad

Se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Bartolomé Escobar y Adolfo Romero. Participaron Mariano Cascallares; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y la directora del lugar Mónica Pérez.

En ese marco, se concretó la incorporación de maquinaria destinada al fortalecimiento de las actividades pedagógicas y productivas vinculadas a la producción hortícola a cielo abierto. Esta permitirá mejorar las condiciones de trabajo y optimizar las tareas rurales.

La adquisición está compuesta por un tractor agrícola marca Dong Feng, año 2017, de 50 HP y doble tracción; además de una desmalezadora, una rastra de discos y un arado de rejas y vertedera. Todos los implementos serán utilizados para las tareas de preparación y manejo del suelo dentro de los espacios productivos de la institución.

“La educación técnica y agraria es fundamental para seguir generando oportunidades y acompañar el desarrollo productivo de nuestras comunidades. Por eso continuamos trabajando junto a las instituciones educativas para brindar más herramientas y mejores condiciones de aprendizaje para los jóvenes”, destacó Cascallares.

Participaron también de la presentación el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani.