Buscan a “China”: se perdió en Burzaco, tiene epilepsia y necesita ser medicada

Se ausenta desde el 4 de noviembre. “Es muy importante que estemos juntas”, aseguró su dueña a De Brown.

“China” desapareció hace 10 días de su casa en Burzaco. Desde ese momento, su familia emprendió una búsqueda para dar con su paradero, pero hasta ahora nada se supo de ella. La perrita tiene alrededor de 9 años, es epiléptica y necesita estar medicada.

¿Cómo fue?

La mascota fue vista por última vez el sábado 4 de noviembre, alrededor de las 19 hs. Se escapó de una vivienda ubicada en el barrio La Cumbre, a una cuadra de Ruta 4 y en cercanías al Parque Industrial de la localidad.

“Sospecho que habrá escuchado algún tipo de cohete porque ese día justo jugaba Boca y se desesperó. También puede ser que quiso salir a buscarme porque yo no estaba y se desorientó. Es una zona de mucho tráfico, ruido. Además, me mudé hace poco y ella no conocía los alrededores”, confió Giuliana León, su dueña, en diálogo con www.deBrown.com.ar

La browniana admitió que no era extraño que “China” aguarde su llegada en la puerta de la casa o mismo en la esquina. Solía escaparse por las ventanas o entre las rejas. “Es muy importante que estemos juntas porque es muy pegada conmigo”, aseguró.

Sobre la perrita

Tiene canas en el hocico y alrededor de los ojos. Tiene aproximadamente nueve años. No llevaba chapita en el momento que desapareció. “Tiene epilepsia, es nerviosa y muy asustadiza. Toma medicación, pero hace más de una semana que no”, contó a este medio.

“China” apareció en la vida de Giuliana hace cinco años en época de Fiestas, mientras ella trabajaba en el hospital Lucio Meléndez de Adrogué. “Ya se había escapado seguramente porque estaba castrada. Me eligió porque no confiaba en nadie, no se acercaba con ninguna persona ni dejaba que le den de comer. Sin embargo, vino hacia mí y me siguió para todos lados”, recordó.

¿Cómo ayudar?

Todos aquellos que tengan datos o información certera sobre el paradero de la mascota podrán comunicarse con su dueña al 15 3870 8345 o enviando un correo a leon.giuliaana@gmail.com . Otra opción es a través de sus redes sociales. Podés hacer clic aquí para acceder.