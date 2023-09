Los adoptaron cachorros y al crecer los devolvieron: ahora buscan un nuevo hogar

Esta es la situación que vive hoy Patitas Glew. “Se deshacen de los perros prácticamente como si fueran un estorbo”, reconocieron en redes sociales.

Un momento muy triste atraviesa la entidad proteccionista “Patitas Glew”. Cuatro perritos adoptados hace un año fueron devueltos por sus cuidadores. Esta realidad hizo que los animales vuelven a buscar un hogar que los reciba con el amor que realmente se merecen.

¿Qué pasó?

Desde la agrupación local expusieron esta situación en redes sociales a través de un post. En este lamentan estar sufriendo esta circunstancia y dejan expuesto el mal proceder de las personas que tomaron aquella decisión.

“En solo pocas semanas nos devolvieron cuatro perros que se fueron en adopción con 45 días de vida y hoy tienen alrededor de un año. ¿Qué más podemos decir?”, expresaron junto a una serie de fotos donde se muestra cómo estaban los canes cuándo se fueron y cómo se encuentran hoy.

Y agregaron: “Estamos CANSADAS de tener que lidiar con situaciones de mierda, los motivos o mejor dicho las excusas: 'creció más de lo esperado', 'me mudo y no puedo llevarlo', 'juega mucho', 'es bruto', 'mi hija le tiene miedo'. La mayoría son devueltos por problemas conductuales generados por la misma familia, por no brindarle el tiempo y paciencia que merece la crianza de un cachorro”.

Asimismo, desde "Patitas de Glew" se sorprendieron por la “frialdad” con la que entregaron a Draco, Morena, Wos y Sergio. “Se deshacen prácticamente como si fueran un estorbo. Cada uno que se va en adopción lo hace con seguimiento, pautas, contrato de por medio, así y todo, nadie nos asegura nada”, explicaron.

Aquellos que estén interesados en adoptar a estos animales pueden contactarse con el grupo proteccionista a su cuenta de Instagram: @PatitasGlew .