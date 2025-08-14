Buscan a un joven desaparecido hace siete días: “Sospechamos que tuvo un brote psicótico"

Así lo informó su familia a De Brown. Se trata de Justino Federico Migrani, vecino de Glew. Lo vieron por última vez el jueves pasado. Los detalles.

Un joven de 27 años desapareció el pasado jueves, 7 de agosto, en Glew. Se trata de Justino Federico Migrani. Su familia informó que se marchó de su casa "en medio de un delirio persecutorio". Es buscado intensamente.

La última vez

El browniano vive en el barrio Villa París con su madre, una de sus hermanas y su cuñado. “Antes de marcharse, encontramos el teléfono golpeado en el piso junto con sus dos computadoras rotas. Además, había olor a quemado porque había dejado una olla con agua en el fuego y adentro estaban sus documentaciones, tarjetas del banco y muchos billetes de 100 y 200 pesos”, contó Eliana, otra de sus hermanas, en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Ante esta situación, los integrantes del hogar se contactaron con familiares, amigos y allegados del trabajo. Sin noticias de su paradero, dieron aviso al 911. "Está en riesgo de hacerse daño. No sabemos en qué estado se fue. Había roto todas sus cosas y tenía comportamientos raros”, explicó.

Y agregó: “Cuando se presenta el móvil, nos dijeron que lo vieron. Estaba en un domicilio cercano. Los vecinos habían llamado a la Policía porque se había metido a dormir en una casa y lo encontraron inconsciente. Llamaron a una ambulancia, le hicieron unas maniobras para despertarlo, le tomaron los signos vitales y abrió los ojos por un periodo muy breve hasta que se volvió a quedar dormido en el lugar”.

En este marco, relató Eliana: “No lo trasladaron a un centro asistencial porque no estaba lastimado. Decían que estaba drogado solamente porque tenía los ojos dilatados sin constatar si era por algún otro motivo”.

Tras dialogar con la familia, la Policía volvió a buscarlo, pero ya no estaba. A partir de ese momento, no supieron más nada de él. Su hermana advirtió que, días atrás, el joven sentía que lo "vigilaban" y "fabulaba", sumado a ello había renunciado a su trabajo. Todo fue repentino y no tenía un diagnóstico. “Nuestra primera sospecha es que tuvo un brote psicótico", confió.

¿Cómo ayudar?

Justino tiene pelo ondulado negro, es de tez trigueña, mide 1.60 mts y es de contextura robusta. Al momento de marcharse, llevaba una campera de jogging con capucha gris, buzo y pantalón deportivo negro y botas de trabajo. “No sabemos si puede responder a su nombre porque cuando estuvo en la ambulancia solo balbuceaba. No lleva DNI”, recalcaron.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°7 de Almirante Brown. Quienes tengan información sobre el paradero del browniano se podrán comunicar con la familia al 1161369240.