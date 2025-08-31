Buscando difundir atractivos culturales e históricos, lanzaron talleres de introducción al turismo

Son gratuitos. Se realizarán en espacios emblemáticos de Almirante Brown. Incluirán recorridos por sitios de valor arquitectónico y productivo. ¿Cuál es la oferta?
Con el objetivo de fortalecer la difusión de los atractivos culturales, naturales e históricos del distrito, lanzaron talleres gratuitos de introducción al turismo. Cada una de las propuestas contará con dos encuentros.
Las jornadas se realizarán en espacios emblemáticos de Almirante Brown. Incluirán recorridos por sitios de valor arquitectónico y productivo.
La oferta es la siguiente:
La propuesta es impulsada por el Municipio, la Dirección de Turismo y el Centro de Educación Agraria Nº34. Según indicaron oficialmente, para consultas e inscripciones, los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 11 2534 1024.
