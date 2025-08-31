Dom, 31/08/2025 |
CULTURA
domingo 31 de agosto de 2025

Buscando difundir atractivos culturales e históricos, lanzaron talleres de introducción al turismo


Son gratuitos. Se realizarán en espacios emblemáticos de Almirante Brown. Incluirán recorridos por sitios de valor arquitectónico y productivo. ¿Cuál es la oferta?

Con el objetivo de fortalecer la difusión de los atractivos culturales, naturales e históricos del distrito, lanzaron talleres gratuitos de introducción al turismo. Cada una de las propuestas contará con dos encuentros.

 

¿Cuáles son?

Las jornadas se realizarán en espacios emblemáticos de Almirante Brown. Incluirán recorridos por sitios de valor arquitectónico y productivo.

La oferta es la siguiente:

  • Turismo Natural y de Estancia: se realizará el martes 16 de septiembre en la cafetería “Villa Antares” del Parque Saludable Ramón Carrillo, y el sábado 20 con un recorrido por Ministro Rivadavia.
  • Turismo Religioso: tendrá lugar el jueves 25, en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia, con salida hacia la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito. Continuará el 2 de octubre a otra parroquia importante del distrito.
  • Turismo Rural: se desarrollará el jueves 9 de octubre en la Granja Educativa Municipal, mientras que el 16 del mismo mes se realizará una visita a productores rurales locales.
  • Patrimonio Cultural: se concretará el jueves 23 de octubre en la Biblioteca Esteban Adrogué. El segundo encuentro será el 30 e incluirá un recorrido por el casco histórico de la localidad.

¿Cómo participar?

La propuesta es impulsada por el Municipio, la Dirección de Turismo y el Centro de Educación Agraria Nº34. Según indicaron oficialmente, para consultas e inscripciones, los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 11 2534 1024.

