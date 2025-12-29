Callejeritos Brown rescató a 10 cachorros abandonados y buscan hogares de tránsito urgente

Los animales fueron encontrados en estado crítico. Aún falta hallar a cinco perritos cuyo paradero se desconoce “Estaban corriendo peligro, muertos de hambre, sed y siendo comidos por las pulgas y garrapatas”, advirtieron. Conocé cómo ayudar.

Cerrando el año, la organización proteccionista Callejeritos Brown lanzó un pedido desesperado de ayuda. Se debe al abandono de al menos 15 cachorros en la vía pública. Difundieron el hecho a través de una publicación en redes sociales y rápidamente generó indignación y repudio.

¿Qué pasó?

Según indicaron desde la entidad local, días atrás una persona se comunicó con ellos para consultar si podían recibir a los perritos, ya que no tenía la posibilidad de hacerse cargo. Si bien desde Callejeritos le informaron que no contaban con espacio suficiente para retirarlos, horas después conocieron la peor noticia: todos los animales habían sido dejados en plena calle y en una situación crítica.

“Estaban corriendo peligro, muertos de hambre, sed y siendo comidos por las pulgas y garrapatas. De 15, encontramos solo 10 y el paradero del resto lo desconocemos”, explicaron.

¿Cómo ayudarlos?

Ante esta situación, la organización solicita con urgencia hogares de tránsito para poder resguardar a los animales y continuar con su recuperación. Aclararon que no es necesario recibir a todos juntos, ya que pueden dividirlos en grupos de tres o cuatro cachorros.

Los gastos veterinarios y el proceso de adopción estarán completamente a cargo de la organización. “Es un pedido desesperado y necesitamos difusión urgente por favor”, aseguraron.

En este escenario, para canalizar dudas u obtener mayor información, los interesados pueden contactarse con el grupo proteccionista a través a su cuenta de Instagram. Hacé clic aquí para acceder.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>