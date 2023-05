Calvi se consagró subcampeona nacional: "La vida siempre nos da revancha"

Así lo expresó la taekwondista de Longchamps, quien tuvo una gran actuación en Tucumán. Toda la información.

Luego de debutar en la primera competencia del año sin medallas, Eugenia Calvi viajó a Tucumán para presentarse en una nueva edición del Torneo Nacional de karate y logró subirse al podio. Tras tres combates, la browniana se quedó con el subcampeonato.

El evento contó con la participación total de 900 participantes y la oriunda de Longchamps vio acción en la categoría -61kg. Allí, se quedó con dos victorias que le sirvieron para meterse en la instancia definitiva, donde pequeños detalles le negaron conseguir la presea dorada.

"Me llevo buenas sensaciones porque me sentí bien pese a que se me escapó por poco. Me fui muy contenta porque, si bien en el primer torneo no obtuve los resultados que quería, la vida siempre nos da revancha", sostuvo en diálogo con www.deBrown.com.ar.

Lo que viene para Calvi

La representante local tendrá un calendario cargado de campeonatos. En esta línea, este sábado 13 de mayo buscará subirse al podio en el Torneo Metropolitano que se realizará en el Parque Roca y en julio estará en Mendoza para otro Nacional.