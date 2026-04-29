El obispo Lugones entronizó la imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto de Burzaco

La imagen fue donada por la comunidad de la Parroquia San Cayetano de la misma localidad. Participó el intendente Juan Fabiani. Los detalles.

En un acto cargado de emoción, entronizaron la imagen de la Virgen de Luján en el Viaducto “Papa Francisco” de Burzaco. La ceremonia estuvo encabezada por el obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones.

¿Cómo fue?

Se llevó a adelante en la mega obra situada en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Ruta 4. Contó con la presencia del intendente Juan Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

Según informaron, la imagen fue donada por la comunidad de la Parroquia San Cayetano de Burzaco. En este contexto, la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, se erige como uno de los símbolos más representativos de la fe católica en el país.

“Se trata de un momento muy especial para Almirante Brown, porque esta entronización une la fe, la historia y el compromiso de nuestros vecinos en un espacio que es símbolo de crecimiento y desarrollo para Burzaco y para todo Almirante Brown”, aseguró Mariano Cascallares.

El Viaducto

Lleva el nombre “Papa Francisco” y fue inaugurado en 2025. Constituye una obra de infraestructura clave para el distrito, ya que mejora la circulación y la conectividad en una zona de acceso directo al Parque Industrial.

De la jornada participaron también los curas de la Parroquia Inmaculada Concepción de Burzaco, Diego Barboza; y de Nuestra Señora de Lourdes de Monte Grande, Eduardo Brusa.

Se sumaron el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el concejal Pablo Repetto; la delegada de Burzaco, Andrea Capasso; y la coordinadora de Mesa de Diálogo Municipal y Culto, Débora Acuña.