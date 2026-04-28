Brown tendrá su Primer Encuentro de Cerámica: ¿Qué actividades habrá?

La programación incluye charlas y ejercicios participativos. La entrada será gratuita. Conocé la grilla completa.

Almirante Brown se prepara para llevar adelante su Primer Encuentro de Cerámica. Se trata de una propuesta diferente que busca reunir a artistas, artesanos y vecinos en torno a su producción, desde una mirada artística, cultural y territorial.

¿Cuándo y dónde?

La actividad se realizará el próximo sábado, 9 de mayo, desde las 16 hs. Será en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224. La entrada será libre y gratuita.

El evento propone un espacio de intercambio de saberes y reflexión sobre el hacer de este arte milenario. La programación que incluye charlas y actividades participativas. “Una jornada para reflexionar, aprender y fortalecer la identidad del hacer cerámico en comunidad”, indicaron desde la organización en redes sociales.

Cronograma

16 hs: mesa de apertura y la exposición “Diálogo entre lo global y lo propio” , a cargo del gestor cultural Federico Prieto.

y la , a cargo del gestor cultural 16:30 hs: se desarrollará la disertación “Producción cerámica de objetos utilitarios” , encabezada por Gastón Contreras , director del Museo Arqueológico Municipal “Jallpha Kalchaki”, junto a los colaboradores Gabriela Moleres y Pedro Crispo.

, encabezada por , director del Museo Arqueológico Municipal “Jallpha Kalchaki”, junto a los colaboradores 18 hs: tendrá lugar una ronda de reconocimiento del sector alfarero, orientada a talleres de cerámica y ceramistas locales. El objetivo, en este caso, es visibilizar y fortalecer la actividad en la Región.