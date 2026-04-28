Mar, 28/04/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2675
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POLÍTICA
martes 28 de abril de 2026

Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Brown aprobó la Rendición de Cuentas


16 de 24 ediles acompañaron las cuentas administrativas. Los detalles

El Concejo Deliberante de Almirante Brown aprobó por amplia mayoría la Rendición de Cuentas 2025 presentada por el Ejecutivo Municipal. La sesión especial se llevó a cabo en la mañana de este martes, 28 de abril.

¿Cómo fue?

Durante el tratamiento del expediente, los concejales manifestaron sus posiciones respecto de la iniciativa. Esta finalmente obtuvo un respaldo mayoritario.

En este contexto, el titular de la Comisión de Hacienda, Walter Marín, destacó “la correcta ejecución de los recursos percibidos; el equilibrio fiscal y la solvencia económica de la Comuna browniana aún en tiempos de dificultad”.

Asimismo, la presidenta del bloque oficialista, Micaela Ortíz, valoró el “rol del Estado Municipal en el cumplimiento de las metas políticas que equivalen a garantizar los servicios y el plan de acción en cada localidad y cada barrio del distrito".

“El Ejecutivo Municipal envió la Rendición de Cuentas conforme a los marcos legales vigentes, la cual fue analizada previamente en las Comisiones de Hacienda y Legales, con el acceso a la información requerida”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko.

El recuento

Fue aprobada por amplia mayoría, con 16 votos afirmativos y ocho negativos. Contó con el acompañamiento de la totalidad del bloque oficialista y el respaldo de la Unión Cívica Radical.

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