Mar, 28/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2493
SOCIEDAD
martes 28 de octubre de 2025

Calzada: detuvieron a un hombre acusado de violar a su nieta de 16 años


El implicado es su abuelo paterno. La madre de la adolescente lo delató al enterarse lo sucedido. Los detalles.

Fuente: Crónica

En medio de un allanamiento en su propiedad, la Policía apresó a un hombre de 56 años en Rafael Calzada. Está acusado de haber violado a su nieta de 16 años. 

 

¿Cómo fue?

La investigación se inició a principios del 2024, tras la denuncia de la madre de la víctima. En base al relato de la menor, aseguró que, durante la mañana del 4 de febrero, su hija fue abusada por su abuelo paterno. Todo ocurrió mientras limpiaba una de las viviendas ubicadas en la parte delantera del terreno donde vivían.

En este escenario, las averiguaciones sobre el hecho derivaron en un allanamiento en la vivienda del implicado. Allí, lograron capturarlo y ponerlo bajo disposición de la Justicia.

En forma preventiva, la causa quedó caratulada como “Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente”. Interviene la Unidad Funcional N° 17 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

