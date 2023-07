Caos para viajar: rige el paro de colectivos por 24 hs en el AMBA

Están interrumpidos los servicios de corta y mediana distancia. La UTA tomó la medida a raíz de la "falta de pago y el retraso en la actualización salarial". ¿Cuándo se levantará?

Se viven horas complicadas en el AMBA y en diferentes puntos del país. A partir de la medianoche, comenzó el paro de colectivos. La medida es llevada adelante por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y está previsto que sea por 24 hs.

¿Cómo sigue?

Afecta a los servicios de corta y media distancia. Rige en el AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Tucumán. Se trata de lugares donde se registraron "incumplimientos en el pago del aumento salarial resuelto y acordado".

El sindicato exige que el incremento sea escalonado. Este incluye un sueldo de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre. Asimismo, se solicita una ampliación de los viáticos.

"No permitiremos a los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las Autoridades Nacionales para obtener mayores recursos económicos, que generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales", aseguraron desde la UTA en un comunicado.

Si bien estaba previsto que el cese de actividades arranque a las 00 de hoy, choferes del Grupo DOTA decidieron adelantarse e interrumpieron su trabajo a partir del jueves a las 16 hs.

¿Conciliación obligatoria?

A diferencia de las ocasiones anteriores, el Ministerio de Trabajo no podrá dictar nuevamente esta medida ya que no es posible aplicarla dos veces en un mismo conflicto. Es decir, ahora no se podrá intimar a los colectiveros a prestar el servicio mientras siguen las negociaciones paritarias.