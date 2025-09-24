Caótico: tren quedó varado en Burzaco y los pasajeros debieron caminar por las vías

La formación estuvo sin moverse más de media hora. Los usuarios tuvieron que movilizarse por sus propios medios hasta la estación de Adrogué. Mirá el video.

Los trenes funcionarán durante todo el día a mitad de velocidad por una medida gremial. En medio del caos que esto provoca, se reportó una nueva falta de respeto para los usuarios: una formación se detuvo más de media hora entre Burzaco y Adrogué. Por ello, varios pasajeros optaron por caminar en las vías para llegar a la estación.

¿Qué pasó?

Trenes Argentinos señaló que fue consecuencia de una falla técnica. Según indicaron fuentes oficiales a www.deBrown.com.ar, se ocasionó porque un usuario presionó el botón de emergencia dentro de la formación.

A raíz de la detención de la unidad entre las estaciones de dichas localidades brownianas, los pasajeros abrieron manualmente las puertas y caminaron por las vías. “Nadie te dice nada. Los muchachos tranquilos en la cabina”, se quejó un usuario en las redes sociales.

“6:58 hs me subí en Longchamps, 7:08 hs llegamos a Burzaco. Son 7:38 hs y no llegamos a Adrogué. Estamos parados hace casi media hora entre dos estaciones”, continuó.

Luego de varios minutos con la formación detenida, la línea Roca ramal Korn reanudó su servicio completo y ya funciona entre cabeceras. Eso sí, lo hace a mitad de velocidad por la medida gremial.