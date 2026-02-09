Cascallares continuará como presidente del PJ de Almirante Brown

Fue designado además como Secretario General del partido en la provincia acompañando a su nuevo titular, el gobernador Axel Kicillof. Los detalles.
Mariano Cascallares fue ratificado en las últimas horas como presidente del Partido Justicialista local. De esta manera, continuará en el cargo que ocupa desde hace más de una década.
La confirmación al frente del partido en Almirante Brown fue a través de una lista de unidad, la cual nucleó a los distintos espacios del peronismo browniano. Por ello, no hizo falta una competencia interna.
En simultáneo, Cascallares fue designado como Secretario General del PJ en la Provincia de Buenos Aires. Esto lo ubica en un lugar importante en la estructura bonaerense del peronismo y revalida su referencia en la estratégica Tercera Sección electoral.