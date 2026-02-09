Lun, 09/02/2026 |
AÑO 13 - EDICIÓN Nº 2597
POLÍTICA
lunes 9 de febrero de 2026

Cascallares continuará como presidente del PJ de Almirante Brown


Fue designado además como Secretario General del partido en la provincia acompañando a su nuevo titular, el gobernador Axel Kicillof. Los detalles.

Mariano Cascallares fue ratificado en las últimas horas como presidente del Partido Justicialista local. De esta manera, continuará en el cargo que ocupa desde hace más de una década.

¿Cómo fue?

La confirmación al frente del partido en Almirante Brown fue a través de una lista de unidad, la cual nucleó a los distintos espacios del peronismo browniano. Por ello, no hizo falta una competencia interna.

En simultáneo, Cascallares fue designado como Secretario General del PJ en la Provincia de Buenos Aires. Esto lo ubica en un lugar importante en la estructura bonaerense del peronismo y revalida su referencia en la estratégica Tercera Sección electoral.

La lista completa del PJ local

  • Presidente: Mariano Cascallares
  • Vicepresidente: María Ofelia Quintana
  • Secretaria General: Juan Fabiani
  • Sec. Administrativo y Actas: Micaela Carrara
  •  Sec. Organización: Ignacio Villaronga
  • Sec. Adoctrinamiento: J. Manuel Pereira Benítez
  • Sec. De Acción social: Barbara Miñán
  • Sec. Relaciones: Eduardo Fabiani
  • Sec. Finanzas: Esther Canto
  • Sec. Cult. y Com. : Mariel Casaforte
  • Sec. De la Mujer: Cristina Vilotta
  • Sec. A. Gremiales: Cecilia Cecchini
  • Sec. Juventud: Nicolás Casares Laffaille
  • Sec. DDHH: Hugo Matarazzo
  • Sec. Técnica Prof: Antonella Napoli
  • Sec. Discapacidad: María Rosa Martínez

 

Congresales titulares

  •  Juan Fabiani
  •  Micaela Ortíz
  •  Nicolás Jawtuschenko
  • Mabel Kleb
  • Mariano San Pedro
  • Barbara Miñán
  • José Vélez
  • Natalia Mangeon
  • Ezequiel Mars
  • Ivanna Rezano
