Cascallares continuará como presidente del PJ de Almirante Brown

Fue designado además como Secretario General del partido en la provincia acompañando a su nuevo titular, el gobernador Axel Kicillof. Los detalles.

Mariano Cascallares fue ratificado en las últimas horas como presidente del Partido Justicialista local. De esta manera, continuará en el cargo que ocupa desde hace más de una década.

¿Cómo fue?

La confirmación al frente del partido en Almirante Brown fue a través de una lista de unidad, la cual nucleó a los distintos espacios del peronismo browniano. Por ello, no hizo falta una competencia interna.

En simultáneo, Cascallares fue designado como Secretario General del PJ en la Provincia de Buenos Aires. Esto lo ubica en un lugar importante en la estructura bonaerense del peronismo y revalida su referencia en la estratégica Tercera Sección electoral.

La lista completa del PJ local

Presidente: Mariano Cascallares

Vicepresidente: María Ofelia Quintana

Secretaria General: Juan Fabiani

Sec. Administrativo y Actas: Micaela Carrara

Sec. Organización: Ignacio Villaronga

Sec. Adoctrinamiento: J. Manuel Pereira Benítez

Sec. De Acción social: Barbara Miñán

Sec. Relaciones: Eduardo Fabiani

Sec. Finanzas: Esther Canto

Sec. Cult. y Com. : Mariel Casaforte

Sec. De la Mujer: Cristina Vilotta

Sec. A. Gremiales: Cecilia Cecchini

Sec. Juventud: Nicolás Casares Laffaille

Sec. DDHH: Hugo Matarazzo

Sec. Técnica Prof: Antonella Napoli

Sec. Discapacidad: María Rosa Martínez

Congresales titulares