Cascallares: "Estamos viendo una diferencia contundente a favor de Fuerza Patria en Brown"

Así lo afirmó el intendente de Almirante Brown en la conferencia de prensa que brindó hace instantes a los medios. ¿Qué dijo?

Tras el cierre de las mesas electorales y a pocas horas de que se conozcan los primeros resultados oficiales, el intendente Mariano Cascallares brindó una conferencia de prensa. Estuvo acompañado de Paula Eichel, la candidata a concejal que encabeza la lista de Fuerza Patria.

"Estamos muy contentos. Esperando tener mayor precisión, pero con muchas mesas que nos vienen enviando los resultados. Estamos viendo un resultado en Almirante Brown con una diferencia contundente a favor de Fuerza Patria. Nos va a permitir seguir teniendo una mayoría de mas de dos tercios en el HCD”, afirmó.

En este marco, detalló que más del 60 por ciento de los brownianos participaron de las elecciones, un porcentaje que va en sintonía con los datos a nivel provincial. "Ha sido una jornada brillante desde el punto de vista de la democracia", enfatizó.

En tanto, Eichel expresó: "Mucha alegría. Agradeciéndole a todos los fiscales que estuvieron y todavía están en cada una de las mesas. Y a los vecinos, porque el trabajo que se viene haciendo hace 10 años se ve, se nota y los vecinos lo valoran".

Resultados

Según detallaron, los datos provisorios estarán disponibles a partir de las 21 hs, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Se difundirán a través de la página web habilitada por JEP.