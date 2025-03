Cascallares: "Hace 9 años tenemos equilibrio fiscal en el Municipio, pero sin dejar de lado las responsabilidades como Estado"

Así lo indicó el jefe comunal en conferencia de prensa. Fue tras el acto de apertura de las sesiones del HCD. Toda la información.

Una vez más, la Casa de la Cultura vivió el viernes un nuevo acto de apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante local. Tras encabezar la jornada, el intendente Mariano Cascallares habló sobre la seguridad, el reinicio de distintas obras y de las próximas elecciones legislativas.

¿Qué dijo?

En conferencia de prensa, el jefe comunal destacó que es importante la “formalidad de comienzo de año, pese a que el trabajo arrancó el 1 de enero”. “Siempre es bueno juntarse, hacer un balance de la gestión y, por sobre todo, una hoja de ruta de lo que tenemos que hacer en el año”, afirmó.

Uno de los temas abordados por el intendente fueron las obras. Respecto a ello agradeció al Concejo Deliberante por aprobar una ordenanza que adhiere a la Ley Provincial de Obra Pública. Según indicó, esto les dio “marco para terminar construcciones importantes, con fondos propios y la ayuda Gobierno Bonaerense".

“Avanzamos con algunas grandes, como el bajo nivel de Rafael Calzada y el de Longchamps. Pero todavía hay otras, de agua y cloacas que lleva adelante AySA, que venimos gestionando para que las retomen. Esas no se puede hacer cargo el Municipio y son necesarias. En los primeros años de la gestión hasta el 2023, avanzamos en trabajos de agua y cloaca, aunque falta mucho”, enfatizó ante los periodistas.

Sobre la decisión del Gobierno Nacional de no invertir en obras públicas, Cascallares pronunció: "Son decisiones que se tomaron a los efectos de buscar un equilibro fiscal. Nosotros hace 9 años lo tenemos en el Municipio, pero sin dejar de lado las responsabilidades que tenemos como Estado”.

"Se retiró del inicio de obras. La creencia de ellos es que esta infraestructura la tienen que llevar adelante los privados. No vi ningún trabajo importante hecho por un particular y menos en el Conurbano”, continuó.

La seguridad

Durante el acto se apertura de sesiones, el jefe comunal confirmó la compra de 50 nuevos patrulleros. En esa línea, ratificó que “el Municipio está a disposición de las fuerzas de seguridad, ya sea con aportes propios, como las cámaras o alarmas, y con herramientas”.

“Tenemos muy buena articulación con el Ministerio de la Seguridad de la Provincia. Hacemos inversiones a diario para los recursos que necesitan para funcionar de la mejor manera. Seguiremos haciendo un trabajo más analítico, poniendo a disposición tecnología. Y con mucha presencia en las calle”, ratificó.

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof protagonizaron un cruce en X -ex Twitter- sobre la seguridad en el territorio boanerense. Cascallares, al respecto, afirmó que fue "bastante contundente" el mandatario provincial al decir que es un "tema muy serio para debatirlo a través de las redes sociales".

"Merece que todas las estancias del Estado hagan su mejor aporte. Me cayó mal que el presidente hiciera un planteo formal diciendo que por tener ideas diferentes al gobernador, el Gobierno Nacional no iba a ayudarlo. No ayuda a la gente con eso. Tiene la responsabilidad constitucional e institucional de trabajar con todas las jurisdicciones”, destacó.

Elecciones legislativas

Los argentinos volverán este año a las urnas para elegir las renovaciones en algunas bancas de la Cámara de Diputados y el Senado. De cara a los comicios, Cascallares enfatizó en que el "peronismo se va a ordenar en el proceso".

Sobre la suspensión o no de las PASO en Buenos Aires, el jefe comunal señaló: "Tenemos por delante una decisión a tomar que está arrastrada por las decisiones del Gobierno Nacional, que cambió las reglas de juego en un año electoral. Lo primero a definir desde la legislatura bonaerense es si hay PASO o no. A partir de eso, las fechas. Eso será en breve, porque necesitamos certidumbre para organizar una elección. Se nos dificultó porque el desdoblamiento lo hizo el Gobierno Nacional. Tener un sistema electoral para las autoridades nacionales y otro diferente para las provinciales, nos generó una situación de mucha problemática a los efectos de la logística”.