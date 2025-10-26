Cascallares: “Tenemos una victoria rotunda de Fuerza Patria en Brown”

Así lo declaró el intendente. Detalló que el nivel de participación aumentó respecto a septiembre. Asimismo, cuestionó el uso de la Boleta Única. “Es un sistema que ha sido muy dificultoso para los ciudadanos”, advirtió. Los detalles.

Las elecciones legislativas nacionales se desarrollaron este domingo, 26 de octubre, en todo el país. En Almirante Brown, los vecinos eligieron diputados nacionales. En este marco, cerca de las 19 hs, el intendente Mariano Cascallares dio una conferencia de prensa.

“Ya a esta hora podríamos decir que estamos teniendo desde Fuerza Patria una victoria rotunda, nuevamente como la tuvimos en septiembre”, afirmó respecto al panorama que se vive en el distrito, aunque advirtió que todavía se tratan de datos “parciales” ya que los resultados oficiales se publicarán a las 21 hs. Y añadió: “Si uno lo proyecta a la provincia de Buenos Aires muestra que también vamos a estar teniendo muy buen resultado”.

¿Cómo se desarrollaron las elecciones?

El jefe comunal detalló cómo fue la asistencia de los ciudadanos a las urnas. “Ha sido una gran jornada. Por lo que estamos viendo, hemos superado en tres o cuatro puntos la presencialidad de lo que fue septiembre”, afirmó. Resaltó que la mayor afluencia se dio cerca del mediodía.

Asimismo, describió como “ejemplar” el trabajo hecho por las autoridades en las escuelas. “Alrededor de las 8.30 de la mañana prácticamente más del 99 por ciento de las mesas estaban ya abiertas”, subrayó; a la vez que destacó que no se reportaron altercados.

Por otro lado, el intendente cuestionó el uso del nuevo sistema de votación. “Ha sido muy dificultoso para los ciudadanos. La boleta es chica. Para los vecinos ver y detectar cuáles eran las propuestas electorales fue bastante complicado”, advirtió y señaló que en este modelo no figuraban los nombres de todos los candidatos de cada espacio, solo los principales.

Y agregó: “Se discutió bastante que este sistema iba a economizar. En realidad, por lo que ha publicado el Gobierno Nacional, esta elección ha sido más cara que si se hubiera hecho con el formato clásico como se eligió en el mes de septiembre”.

Campaña

El mandatario local destacó el “gran trabajo” realizado por Fuerza Patria en todos los municipios bonaerenses. Recordó las visitas realizadas por Jorge Taiana y Jimena López- quienes lideran la lista de diputados del espacio- y el cierre de campaña encabezado por el gobernador Axel Kicillof en Burzaco.

“Fue una campaña donde los candidatos y candidatas discutieron y debatieron sus propuestas. También planteamos que en esta campaña necesitábamos que la ciudadanía nos acompañaran para poner freno a las políticas que viene llevando el Gobierno Nacional y creo que el resultado ha sido muy positivo”, aseguró.

Para cerrar, Cascallares agradeció que los vecinos vuelvan a dar “un voto de confianza” al espacio político. “Tenemos el compromiso de no fallarles, se seguir trabajando fuertemente como lo hacemos estos años”, concluyó.