domingo 26 de octubre de 2025

Cascallares votó en Malvinas Argentinas


El intendente sufragó y luego hizo declaraciones. La información.

Este domingo, 26 de octubre, se desarrollan normalmente las elecciones legislativas en todo el país. En Almirante Brown, los vecinos eligen diputados nacionales. Tendrán tiempo para sufragar hasta las 18 hs.

En este marco, el intendente Mariano Cascallares ejerció en horas de la mañana su derecho cívico. Votó en la Escuela Secundaria N°6, ubicada en Pedro Echagüe 100, Malvinas Argentinas.

“Otra gran jornada marcada por la participación de los ciudadanos. La democracia es el mejor camino para construir el país que soñamos y nos merecemos”, expresó el jefe comunal, quien fue electo diputado provincial por Fuerza Patria en los anteriores comicios.

¿Cómo marcha todo?

El mandatario se sumó al 23 por ciento del padrón que ya participó de los comicios, según los datos difundidos por la Cámara Electoral. Se espera que este porcentaje aumente durante la tarde.

 

