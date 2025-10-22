Mié, 22/10/2025 |
AÑO 12 - EDICIÓN Nº 2487
POLÍTICA
miércoles 22 de octubre de 2025

Cascallares y Jimena López explicaron a jubilados cómo se usa la boleta única de papel


El intendente y la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria explicaron este sistema y resolvieron dudas. Los detalles.

A días de desarrollarse las elecciones legislativas nacionales, se llevó adelante una charla informativa con adultos mayores sobre el uso de la Boleta Única de Papel. Esta estuvo encabezada por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y María Jimena López, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria por la Provincia de Buenos Aires.

La jornada

Participaron alrededor de 60 personas. Estas pertenecen a los centros de jubilados y pensionados: “Rafael Escobar”- lugar donde se desarrolló el evento-,“Experiencia en Mi Mayor”, “José Mármol” y “Épocas Doradas”. También formaron parte sus respectivas autoridades: Gloria Falcón, Marta Susana Ordenes, Santos Jorge Pace y Marta Milego.

“Compartir estos encuentros con nuestros adultos mayores siempre es una alegría. Queremos que se sientan informados, acompañados y con todas las herramientas para ejercer su voto con confianza”, expresó el jefe comunal.

En este marco, la actividad tuvo como principal premisa brindar información clara sobre el nuevo sistema de votación de este domingo. Además, permitió que los presentes pudieran realizar consultas y despejar dudas.

¿Quiénes formaron parte?

Estuvieron el diputado provincial Roberto Vázquez; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la coordinadora general de Adultos Mayores, Matilde Maciel; la coordinadora general de Tierras, Romina Ibarra, y la delegada municipal de Burzaco, Andrea Capasso.

