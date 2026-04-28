Caos para viajar en el tren Roca: ¿Qué ramales están afectados?

Los inconvenientes comenzaron a reportarse pasadas las 8 hs. La información.

Martes complicado para viajar en el tren Roca. Se debe a una nueva falla técnica en la zona de Temperley, que impacta en varios ramales clave. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre cuándo se restablecerá el servicio con normalidad.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la información difundida por Trenes Argentinos, el problema, que comenzó alrededor de las 8, afecta los servicios que conectan Plaza Constitución con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley, generando demoras en plena hora pico.

A raíz del inconveniente, los trenes circulan con menor frecuencia, lo que provoca retrasos y congestión en las estaciones. Ante ello, se aconseja a los usuarios evaluar alternativas para trasladarse.